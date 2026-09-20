Rubén Martín, periodista: "El derbi es la primera gran prueba de Mourinho, el año pasado Xabi Alonso salió muy tocado"

El Real Madrid afronta este domingo uno de los primeros grandes exámenes de la temporada.

El conjunto de José Mourinho visita al Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano a las 16:15 horas, en un derbi que pondrá a prueba al equipo blanco ante uno de sus grandes rivales y que puede marcar sus sensaciones en las próximas jornadas.

El conjunto madridista ha comenzado el curso instalado en la parte alta de la clasificación, pero no quiere perder terreno respecto a un Barcelona que también ha arrancado con fuerza.

En este contexto, el duelo del Metropolitano adquiere una relevancia especial, tanto por la rivalidad entre ambos equipos como por la exigencia que supone jugar en el feudo rojiblanco.

Una importancia que, para Rubén Martín, trasciende incluso la propia clasificación.

El periodista considera que el derbi representa el primer gran desafío para Mourinho desde su llegada al banquillo madridista y recuerda el impacto que tuvo este mismo partido la pasada temporada sobre Xabi Alonso.

"Para mí, este derbi es mucho más que el derbi. Es la primera gran prueba de Mourinho. El año pasado Xabi Alonso salió muy tocado", afirmó Rubén Martín en su canal de YouTube.

Precisamente por tratarse de una primera gran prueba, Martín espera que Mourinho apueste por sus principales futbolistas y no haga concesiones a la hora de confeccionar el once.

El objetivo del Real Madrid pasa por salir del Metropolitano sin perder el ritmo en la parte alta y evitar que el Barcelona pueda abrir una brecha mayor.

"Yo creo que va a poner a todos los buenos. El Madrid está ahora mismo a una distancia corta en una Liga normal, pero si con este Barça te vas a 5 puntos...", explicó el periodista.

Su análisis, precisamente pone el foco en la diferencia con el conjunto azulgrana.

Para Martín, dejar escapar puntos en este momento puede resultar especialmente costoso si el Barcelona consigue aprovechar el tropiezo para aumentar su ventaja en la clasificación. "No te perdonan", concluyó.

Mientras tanto, el Atlético tratará de aprovechar el factor campo para volver a poner en dificultades a su vecino. El Metropolitano será el escenario de un duelo en el que la intensidad y la concentración serán fundamentales desde el primer minuto.

El derbi llega todavía en el primer tramo de la temporada, pero lo hace con una exigencia máxima para ambos equipos y con mucho en juego pese a lo temprano del curso.

Para el Atlético, el apoyo de su afición será uno de los grandes argumentos para intentar imponerse en un partido siempre marcado por la rivalidad.

Para el Real Madrid, además, será una oportunidad para comprobar cómo responde el proyecto de Mourinho ante una de las primeras grandes citas de la temporada.