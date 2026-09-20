Paco González, periodista, sobre la acción entre Kang-in Lee y Valverde: "Para mí, esta sí es roja y no la del 'Cuti' Romero"

El derbi madrileño entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid volvió a dejar momentos de máxima tensión. Una de las acciones más controvertidas de la primera mitad estuvo protagonizada por Kang-In Lee y Fede Valverde en los compases finales antes del descanso.

La dureza de la falta del surcoreano provocó una intensa discusión en la banda con el cuarto árbitro, en una jugada en la que impactó con los tacos en el tobillo del jugador uruguayo. Pese a la gravedad del contacto, Ortiz Arias decidió no mostrar ninguna cartulina.

Durante la retransmisión del partido en Tiempo de Juego de la Cadena COPE, Paco González se mostró tajante ante la impunidad de la acción. El comunicador contrapuso esta entrada con otra jugada polémica ocurrida poco antes, en la que el Real Madrid había reclamado la tarjeta roja para Cristian 'Cuti' Romero

La deportividad de Valverde y el papel del VAR

Al comparar ambas acciones, el periodista fue categórico al señalar que el impacto sobre el tobillo de Valverde merecía la expulsión directa con mucha más claridad que la acción previa del central argentino. Sin embargo, también puso el foco en la actitud del uruguayo tras recibir la falta.

Paco González alabó la honestidad del futbolista charrúa por incorporarse de inmediato para continuar el juego sin exagerar el dolor recibido, señalando que prefiere a los deportistas que evitan el teatro sobre el terreno de juego. El director del programa sugirió que esa misma nobleza pudo haber jugado en contra de los intereses del conjunto blanco.

En este sentido, el especialista arbitral de Tiempo de Juego, Pedro Martín, detalló que la rapidez con la que Valverde se puso en pie para seguir la jugada condicionó directamente la intervención de la tecnología.

Al no detenerse el partido, la sala del VAR no dispuso del tiempo ni del contexto favorable para indicar al colegiado una revisión sobre el monitor de campo. Esta circunstancia permitió que la dura entrada de Kang-In Lee quedase finalmente sin ningún tipo de sanción disciplinaria, encendiendo el debate en el mundo de la comunicación deportiva.