Mario Cortegana, periodista: "Güler es el mejor de esta temporada, los goles de Mbappé llenan el ojo y la estadística"

El Real Madrid afronta este domingo uno de los primeros grandes partidos de la temporada.

El conjunto blanco visita al Atlético de Madrid en el Metropolitano en un derbi que comenzará a las 16:15 horas y que pondrá a prueba las sensaciones de ambos equipos en este inicio de curso.

En la previa del encuentro, el periodista Mario Cortegana analizó en La Pizarra de Quintana las principales claves del duelo y puso el foco en uno de los nombres propios del Real Madrid: Arda Güler.

Y es que, para sorpresa de nadie, el turco apunta a la titularidad y se presenta como una de las grandes alternativas ofensivas del equipo de Mourinho.

Cortegana considera que el centrocampista está siendo uno de los jugadores más destacados del inicio de temporada, por encima incluso del impacto goleador de Kylian Mbappé.

"Arda Güler es el mejor jugador de este inicio de temporada, o el más diferente, que luego los goles de Mbappé son muy importantes y llenan mucho el ojo y la estadística", señaló.

El periodista también explicó que la presencia de Güler tendría sentido dentro del once que espera para el derbi.

"Yo espero a Arda Güler. Es el primer, a nivel aficionado y a nivel periodístico, gran partido en el que tenemos muchas cosas que analizar, el primer once editorial", apuntó.

"Creo que el once está bastante claro en la previa, no hay mucha duda. Yo creo que Güler estará en la derecha, y el doble pivote será Valverde-Tchouaméni", agregó.

Sobre el planteamiento del Real Madrid, Cortegana espera un equipo reconocible respecto al derbi de la pasada temporada.

"Si el once es este que esperamos todos, de centro del campo para adelante es el mismo once que el derbi de la temporada pasada, el 5-2: Tchouaméni y Valverde en el doble pivote, con Arda Güler, Vinicius, Bellingham y Mbappé", aseguró.

También señaló a Jude Bellingham como una de las grandes diferencias respecto al anterior enfrentamiento.

"Bellingham es la gran diferencia porque en aquel momento es cuando vuelve de la lesión y su entrada hace un poquito más complejo todo lo que intentaba Xabi Alonso, y ahora Bellingham está volando", destacó.

El Metropolitano también tendrá un papel importante para Cortegana, que puso el foco en el ambiente que se vivirá durante el derbi.

"Hablando del factor campo, las dudas que está dejando el Atlético en este inicio de temporada pueden quedar un poco enterradas por ese ambiente que se forma y demás", señaló.

"Creo que eso se puede suplir ahí y hay que ver el Real Madrid, sobre todo este Real Madrid, con tantos cambios del entrenador a varios jugadores, cómo sabe leer ese partido", añadió.

Para Cortegana, el derbi tiene además un resultado concreto. Su porra es clara: "1-2, in extremis".