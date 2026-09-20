Confirmado: Mbappé, Vinicius y Bellingham, junto a Güler en el once titular del Real Madrid ante el Atlético en Liga

El Real Madrid ya tiene once titular para enfrentarse al Atlético de Madrid en el primer derbi madrileño de la temporada.

José Mourinho apuesta de inicio por Courtois bajo palos, con Dumfries, Konaté, Huijsen y Cucurella en defensa, Tchouaméni y Valverde en el medio y con Kylian Mbappé, Vinícius, Jude Bellingham y Arda Güler entre los elegidos en el ataque para afrontar el duelo en el Riyadh Air Metropolitano.

El conjunto blanco afronta uno de los grandes partidos del inicio de temporada después de haber firmado un buen arranque en Liga.

Los de Mourinho han ganado cinco de sus seis encuentros en el campeonato y llegan al derbi después de imponerse al Elche por 2-3 el pasado martes.

Además, el Real Madrid ha demostrado pegada en este inicio de curso, con 17 goles marcados en las seis primeras jornadas.

El duelo supondrá además una nueva prueba para un equipo que afronta su segundo partido liguero a domicilio en apenas cinco días.

El calendario ha llevado al conjunto madridista directamente desde Elche hasta el Metropolitano, donde buscará prolongar su buen comienzo antes del parón de selecciones.

Enfrente estará un Atlético que también llega al derbi con buenas sensaciones. El equipo dirigido por Diego Simeone presenta un balance de cuatro victorias, un empate y una derrota después de las seis primeras jornadas.

Los rojiblancos vienen, además, de imponerse con contundencia a Osasuna en el Metropolitano, donde han mantenido su condición de invictos en este inicio de campeonato.

El encuentro tendrá también el atractivo añadido del enfrentamiento entre Simeone y Mourinho, dos entrenadores que vuelven a encontrarse en un derbi madrileño doce años después de su último duelo oficial.

El portugués afronta así su primer gran examen ante el Atlético desde su regreso al banquillo del Real Madrid.

Con el balón a punto de echar a rodar en el Metropolitano, ambos equipos buscan cerrar antes del parón internacional una jornada importante para sus aspiraciones en la parte alta de la clasificación.

El derbi llega, por tanto, como uno de los grandes partidos de esta séptima jornada de Liga.