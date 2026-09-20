Atlético - Real Madrid, fútbol hoy en directo | Resultado, goles y última hora del derbi madrileño

El Atlético de Madrid y el Real Madrid se enfrentan este domingo en el Riyadh Air Metropolitano. El conjunto rojiblanco llega después de golear a Osasuna (4-0), mientras que los blancos vienen de ganar al Elche (2-3). El duelo corresponde a la jornada 7 de LaLiga, con ambos equipos separados por dos puntos en la clasificación.

🔴 Alineaciones del partido

Atlético de Madrid (4-4-2): Oblak; Pubill, 'Cuti' Romero, Hancko, Grimaldo; Giuliano, Llorente, Cardoso, Kang-In Lee; Baena, Jonathan David.

Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Valverde; Güler, Bellingham, Vinícius; Mbappé.

🔴 ¿Dónde ver el derbi en directo por televisión?

El derbi podrá verse en directo por DAZN LaLiga, aunque también estará disponible a través de Movistar Plus+ y Orange TV, según el paquete contratado.

🔴 ¿Dónde seguir el Atlético - Real Madrid en directo?

El partido podrá seguirse online a través de la aplicación y la web de DAZN, además de mediante las plataformas de Movistar Plus+ y Orange TV para los usuarios con el canal incluido. También se podrá seguir en directo, minuto a minuto, con todas las jugadas, estadísticas y reacciones en este directo.