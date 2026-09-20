Atlético - Real Madrid, fútbol hoy en directo | Resultado, goles y última hora del derbi madrileño
Atlético y Real Madrid se enfrentan hoy en el Metropolitano antes del parón de selecciones y con la segunda plaza en juego.
Simeone y Mourinho, 12 años después: un derbi peligroso con Julián y Vinicius marcados en la diana del Metropolitano
El Atlético de Madrid y el Real Madrid se enfrentan este domingo en el Riyadh Air Metropolitano. El conjunto rojiblanco llega después de golear a Osasuna (4-0), mientras que los blancos vienen de ganar al Elche (2-3). El duelo corresponde a la jornada 7 de LaLiga, con ambos equipos separados por dos puntos en la clasificación.
🔴 Alineaciones del partido
Atlético de Madrid (4-4-2): Oblak; Pubill, 'Cuti' Romero, Hancko, Grimaldo; Giuliano, Llorente, Cardoso, Kang-In Lee; Baena, Jonathan David.
Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Valverde; Güler, Bellingham, Vinícius; Mbappé.
🔴 ¿Dónde ver el derbi en directo por televisión?
El derbi podrá verse en directo por DAZN LaLiga, aunque también estará disponible a través de Movistar Plus+ y Orange TV, según el paquete contratado.
🔴 ¿Dónde seguir el Atlético - Real Madrid en directo?
El partido podrá seguirse online a través de la aplicación y la web de DAZN, además de mediante las plataformas de Movistar Plus+ y Orange TV para los usuarios con el canal incluido. También se podrá seguir en directo, minuto a minuto, con todas las jugadas, estadísticas y reacciones en este directo.
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Atlético de Madrid - Real Madrid, derbi madrileño en directo | Amarilla para Pubill
35' (0-0) Amarilla para Pubill por una falta sobre Mbappé que estaba montando el contragolpe. Ha protestado mucho la acción el equipo rojiblanco.
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Atlético de Madrid - Real Madrid, derbi madrileño en directo | Crece el Atleti
33' (0-0) Está mucho mejor el Atlético de Madrid ahora. Sube la intensidad y el Madrid es incapaz de salir de su área. Momentos críticos para los de Mourinho.
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Atlético de Madrid - Real Madrid, derbi madrileño en directo | Lo intenta Vinicius
26' (0-0) Sigue llegando el Real Madrid. Roba Bellingham a Cardoso, el balón le cae a Vinicius que dispara desde la frontal ligeramente desviado. Está creciendo el Madrid con el paso de los minutos.
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Atlético de Madrid - Real Madrid, derbi madrileño en directo | ¡Casi marca Vinicius!
24' (0-0) Nueva acción de peligro del Real Madrid. Controla Vinicius, supera a Pubill con un buen toque y su disparo se marcha por encima de la portería de Oblak.
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Atlético de Madrid - Real Madrid, derbi madrileño en directo | Lo intenta Tchouaméni
21' (0-0) Primer remate del partido. Lo intenta Tchouaméni con un disparo lejano que se marcha por encima de la portería defendida por Oblak.
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Atlético de Madrid - Real Madrid, derbi madrileño en directo | Más tensión
19' (0-0) Sigue la tensión en el Metropolitano. Nueva falta de Baena sobre Güler que desata las protestas del banquillo del Real Madrid. Ortiz Arias habla con Mourinho para tranquilizar la situación.
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Atlético de Madrid - Real Madrid, derbi madrileño en directo | Sin ocasiones
12' (0-0) Primeros minutos de partido y de momento no hay ocasiones en ninguna de las dos áreas. El Real Madrid es quien tiene el balón y el Atlético está cometiendo algún error en la salida de balón.
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Atlético de Madrid - Real Madrid, derbi madrileño en directo | Amarilla para Simeone
6' (0-0) Primera amarilla del partido. La ve Simeone por una protesta después de una fuerte entrada de Baena sobre Güler. Estaba muy enfadado el entrenador argentino.
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Atlético de Madrid - Real Madrid, derbi madrileño en directo | Dominio blanco
4' (0-0) El Real Madrid tiene el control del balón en los primeros minutos del partido. Repliega el Atlético que ha salido con una defensa de 5.
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Atlético de Madrid - Real Madrid, derbi madrileño en directo | ¡Arranca el partido!
1' (0-0) ¡Comienza el partido en el Metropolitano! Mueve el balón el Atlético de Madrid con un pelotazo largo para ganar la segunda jugada.
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Atlético de Madrid - Real Madrid, derbi madrileño en directo | ¡Saltan los jugadores al terreno de juego!
Todo listo en el Metropolitano. Saltan los futbolistas del Atlético y Real Madrid al césped. Ambientazo en el feudo rojiblanco que canta el himno a capela.
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Atlético de Madrid - Real Madrid, derbi madrileño en directo | Jugadores a vestuarios
Los futbolistas abandonan el terreno de juego y enfilan el túnel de vestuarios. Empieza a llenarse el Metropolitano en una tarde con mucho calor en Madrid.
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Atlético de Madrid - Real Madrid, derbi madrileño en directo | Las palabras de Le Normand
La Normand ha hablado en los micrófonos de DAZN.
Partido: "Cuando juegas delante de la afición lo quieres hacer bien y hacer el juego que hicimos contra Osasuna. Ojalá salga todo así".
Balón parado: "Estos partidos con dos equipos tan grandes se decide por detalles".
Visualizar el salir al campo: "Hay que estar preparado para lo que pueda pasar, sea un minuto o más. Intentar ayudar al equipo. Lo mejor sería defender y no encajar".
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Atlético de Madrid - Real Madrid, derbi madrileño en directo | Ejercicios de calentamiento
Los futbolistas del Real Madrid ya están sobre el césped del Metropolitano realizando ejercicios de calentamiento. Queda algo más de media hora para que comience el derbi madrileño.
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Atlético de Madrid - Real Madrid, derbi madrileño en directo | Las palabras de Simeone
El entrenador argentino, con DAZN: "Con la alegría de poder disfrutar un partido importantísimo. Soy un agradecido por ello, por poder disfrutar de esto".
Sobre el dibujo del equipo: "Los partidos se van dando según cómo se mueve el rival. Empiezas con un 4-4-2 y acabas con con un 6-2-2... Siempre pensé que la parte defensiva es cambiante. En lo ofensivo lo tenemos claro e iremos a buscarlo".
"Cada año suma más responsabilidad. Pusimos el listón en un lugar especial y competimos contra nosotros mismos. El paso siguiente a la temporada que pasamos es ganar algo".
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Atlético de Madrid - Real Madrid, derbi madrileño en directo | El derbi llega antes del parón de selecciones
El encuentro del Metropolitano será el último compromiso de ambos equipos antes del próximo parón internacional. Atlético y Real Madrid afrontan así una cita de máxima exigencia antes de que sus internacionales se marchen con sus selecciones.
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Atlético de Madrid - Real Madrid, derbi madrileño en directo | Julián, Koke y Diomande, al banquillo
Finalmente, Julián y Koke no partirán de inicio en detrimento de David y Cardoso. Se guarda sus armas Simeone en el banquillo. Lo mismo que Mourinho, quien deja en el banco a Diomande para que agite el partido en la segunda parte.
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Atlético de Madrid - Real Madrid, derbi madrileño en directo | La alineación de Simeone
Esta es la alineación titular del Atlético de Madrid para el derbi: Oblak; Llorente, Pubill, Romero, Hancko, Grimaldo; Cardoso, Baena; Guliano, David, Kang In Lee.
XI 🔴⚪ pic.twitter.com/cP5LEzmrPx— Atlético de Madrid (@Atleti) September 20, 2026
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Atlético de Madrid - Real Madrid, derbi madrileño en directo | El once de Mourinho
Esta es la alineación del Real Madrid para el derbi en el Metropolitano: Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Valverde, Bellingham; Güler, Mbappé y Vinicius.
📋✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 20, 2026
🆚 @Atleti
👉 @UnicajaBanco pic.twitter.com/qKGGW4A9M7
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Atlético de Madrid - Real Madrid, derbi madrileño en directo | El último derbi acabó con victoria blanca
El último enfrentamiento entre ambos equipos fue el pasado 22 de marzo en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid se impuso por 3-2 al Atlético en aquella cita liguera.