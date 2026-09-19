Atlético de Madrid - Real Madrid: previa, horario del derbi y dónde ver el partido en directo

El fútbol español se detiene para la disputa de uno de los enfrentamientos más apasionantes del calendario deportivo internacional. El derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid vuelve a concentrar los focos en un choque crucial para las aspiraciones ligueras de ambos conjuntos.

Con el segundo puesto tambaleándose y la rivalidad histórica como trasfondo, el Metropolitano se prepara para acoger una gran batalla táctica entre los bloques dirigidos por Diego Pablo Simeone y José Mourinho.

En los últimos cinco enfrentamientos directos no ha habido lugar para las tablas: el balance refleja tres victorias para los merengues y dos para los colchoneros, en una secuencia de partidos cargados de goles, con hasta 10 a favor del Atleti y 9 del Real Madrid.

Cómo llegan ambos equipos al derbi

El Atlético de Madrid afronta el derbi madrileño tras golear a Osasuna en la última jornada (4-0), un triunfo solventado con las dianas de Jonathan David, Kang-In Lee, Le Normand y Baena. Ese resultado deja a los de Simeone con 13 puntos en el casillero tras acumular cuatro victorias, un empate y una única derrota.

A ese choque se suma la victoria previa frente a la Real Sociedad en San Sebastián (0-3), donde marcaron Grimaldo, de nuevo David y Giuliano Simeone. La intención es hacer valer el factor cancha en su estadio, donde ya cosecha siete puntos de nueve posibles tras vencer al Málaga (2-0) y empatar ante el Villarreal (2-2).

En el apartado de altas y bajas, la gran novedad en la lista de convocados es el retorno de Julián Álvarez, mientras que no estarán ni Pablo Barrios ni Alexander Sorloth, quien aún no ha podido tener minutos en la presente campaña.

Por su parte, el Real Madrid desembarca en la cita tras imponerse a domicilio al Elche por 2-3 en el Martínez Valero. Esta victoria sitúa a los blancos en el segundo escalón de la clasificación con 15 puntos, fruto de cinco triunfos y un tropiezo, con Rodrygo, Militao y Mendy como ausencias.

Horario y dónde ver el partido por TV en directo

El encuentro entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid se disputará este domingo 20 de septiembre de 2026 a las 16:15 horas (CEST) en el Estadio Riyadh Air Metropolitano.

Para los aficionados que deseen seguir el choque a través de la televisión en España, la retransmisión correrá a cargo del canal DAZN LaLiga (dial 55 de Movistar y dial 113 de Orange), disponible dentro de la plataforma.

Los establecimientos públicos y locales de hostelería podrán sintonizar el duelo a través de la señal de LaLiga TV Bar en la plataforma Movistar Plus.

De igual forma, todos los seguidores podrán consultar el minuto a minuto, las reacciones en directo y la cobertura completa a través de EL ESPAÑOL.