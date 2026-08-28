España - Portugal, en directo Clasificación Mundial 2027: resultado, valoraciones y estadísticas en vivo

La selección española afronta ante Portugal, en Zaragoza, un duelo clave para mantener el liderato del grupo y dar un paso más hacia la clasificación para el Mundial de Catar 2027, en un encuentro marcado por el posible debut del aragonés Aday Mara y el alero Baba Miller.

El enfrentamiento ibérico será el primer partido oficial de esta segunda fase de las 'ventanas' FIBA.

España marcha líder del Grupo I con 5 victorias y sólo una derrota, por lo que afronta la ventana sin depender de otros resultados.

'La Familia' cuenta con una victoria de ventaja sobre Ucrania y Montenegro, segunda y tercera de grupo respectivamente, con 4-2. Por su parte, Portugal, Grecia y Georgia están con 3-3.

Los tres primeros del grupo conseguirán un billete para la Copa del Mundo que se disputará en Catar en 2027.