Etapa 18 del Tour de Francia, en directo: clasificación, resultados y narración, en vivo

La decimoctava etapa del Tour de Francia inaugura la trilogía alpina con un recorrido de alta montaña entre Voiron y Orcières-Merlette.

La jornada cuenta con un trazado de 185,2 kilómetros que arrancará con la salida neutralizada a las 12:35 horas, estimando la llegada del vencedor hacia las 17:25 horas. La retransmisión televisiva se podrá seguir en directo a través de Teledeporte, La 1 de RTVE, RNE y Eurosport, así como en la plataforma RTVE Play.

En el aspecto puramente deportivo, el pelotón afrontará un encadenado exigente de puertos, destacando en el tramo inicial la Côte d'Engins de primera categoría y la Côte de Monteynard de segunda categoría. El ascenso decisivo presenta 7,1 kilómetros al 6,7 % de pendiente media, un puerto emblemático en la historia de la carrera francesa.

Tras intensas jornadas acumuladas en las piernas, esta jornada supone un test de desgaste vital en la lucha por el maillot amarillo, con corredores como Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard bajo el foco de las miradas.