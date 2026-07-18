Etapa 14 del Tour de Francia, en directo: clasificación, resultados y narración, en vivo

La decimocuarta etapa del Tour de Francia presenta un exigente trazado de alta montaña de 155,3 kilómetros en los Vosgos, ideal para que los escaladores y los favoritos a la clasificación general pongan a prueba el sólido liderato del maillot amarillo.

Esta jornada de ciclismo de alta intensidad comenzará en la localidad de Mulhouse y concluirá en la estación de esquí de Le Markstein Fellering. La carrera tiene programada su salida neutralizada a las 13:10 horas, mientras que el banderazo de salida oficial se dará a las 13:30 horas.

La retransmisión televisiva en directo para España correrá a cargo de RTVE (a través de Teledeporte y La 1) y de la plataforma Eurosport. En el aspecto puramente deportivo, el pelotón tendrá que superar un severo desnivel acumulado de 3.800 metros repartido en cuatro grandes puertos puntuables.

Los corredores afrontarán de inicio el exigente Grand Ballon de primera categoría, seguido por el Col du Page. El tramo decisivo quedará marcado por el encadenamiento final del ya histórico Ballon d'Alsace y la inédita y durísima ascensión al Col du Haag.