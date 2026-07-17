Etapa 13 del Tour de Francia, en directo: clasificación, resultados y narración, en vivo

La decimotercera etapa del Tour de Francia 2026 une Dole y Belfort en la jornada más larga de la edición, con 205,8 kilómetros. El pelotón se enfrentará a un trazado rompepiernas ideal para aventureros y clasicómanos, donde destaca el Ballon d’Alsace cerca de la meta.

La jornada comenzará en Dole a las 13:20 horas (CEST) y la llegada estimada a Belfort se prevé sobre las 17:59 horas. La retransmisión televisiva en España correrá a cargo de RTVE, iniciándose en Teledeporte a las 14:35 horas y a través de Eurosport.

En el plano deportivo, se trata del único día de esta edición que supera la barrera de los 200 kilómetros. Aunque el perfil es mayoritariamente ondulado, el desenlace estará marcado por la exigente subida de primera categoría al Ballon d'Alsace (8,8 km al 6,9%), coronado a menos de 30 kilómetros de la meta.

Un descenso rápido y técnico hacia Belfort coronará al ganador en un día donde las previsiones de lluvia podrían endurecer el asfalto. Corredores versátiles como Mads Pedersen o Alex Aranburu emergen entre los grandes favoritos.