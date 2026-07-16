Etapa 12 del Tour de Francia, en directo: clasificación, resultados y narración, en vivo

Por segunda jornada consecutiva, los velocistas volverán a acaparar los focos antes de que la ronda gala se adentre en uno de sus tramos más decisivos de cara a la carrera por la general.

Con inicio en Circuit Nevers Magny- Cours y final en Charlon-sur-Saone, la etapa 12 abarca un recorrido de 179,1 kilómetros, 1.800 metros de desnivel y tres puertos categorizados.

No es un día para que las piernas de la serpiente multicolor acaben exprimidas.

Si bien es cierto que la jornada invita a una fuga temprana, nada parece poder evitar el desenlace al sprint en la que será la última oportunidad para los más rápidos del pelotón en la segunda semana de competición.

No obstante, toca superar tres escollos: Cote de Lanty (4ª categoría, Km 76,5; subida de 2,1 km al 4%), Cote de Cuzy (4ª cat., Km 97,8; subida de 2,5 km al 4,5%) y Cote de Montagny-lès-Buxy (4ª cat., Km 159,4; subida de 2,7 km al 4,3%).