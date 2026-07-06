Etapa 3 del Tour de Francia, en directo: clasificación, resultados y narración, en vivo

La tercera etapa del Tour de Francia 2026 marca el esperado primer contacto con la alta montaña pirenaica y el abandono de las carreteras españolas. El pelotón afronta un duro recorrido rompepiernas ideal para que los favoritos de la general se enseñen los dientes.

La jornada de hoy arranca en la localidad barcelonesa de Granollers a las 12:20 horas y concluirá en la estación francesa de Les Angles en torno a las 17:08 horas. En España, los aficionados al ciclismo podrán seguir toda la retransmisión íntegra en directo a través de la televisión pública por el canal Teledeporte.

En el plano estrictamente deportivo, los ciclistas tendrán que superar una exigente ruta de 195,9 kilómetros con un desnivel positivo acumulado de casi 4.000 metros. El gran atractivo del día será la mítica Collada de Toses, el primer puerto de primera categoría de esta edición, con 9,4 kilómetros al 6,6% de pendiente media.

Tras cruzar la frontera alpina por Puigcerdà, el exigente encadenado final del Col du Calvaire y la rampa final hacia la meta en Les Angles (de tercera categoría) pondrán a prueba la solidez del líder de la clasificación general, Jonas Vingegaard.