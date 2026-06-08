Hatton se lleva el LIV Golf Andalucía ante la amenaza de Rahm y Sergio

El LIV Golf Andalucía volvió a demostrar por qué Valderrama sigue siendo uno de los escenarios más especiales y exigentes del golf mundial. Durante cuatro jornadas marcadas por el buen tiempo, una gran afluencia de público y un ambiente sobresaliente dentro y fuera del recorrido, el torneo fue construyendo una historia que terminó coronando a Tyrrell Hatton como campeón tras una intensa batalla con Jon Rahm y varios de los grandes nombres del circuito.

Desde el inicio quedó claro que Valderrama no iba a regalar nada. El recorrido andaluz recibió a los jugadores con viento y condiciones complicadas que dispararon las dificultades desde los primeros hoyos. Scott Vincent y Tyrrell Hatton fueron los que mejor se adaptaron al desafío inicial, compartiendo el liderato tras firmar sendas vueltas de 67 golpes. Muy cerca aparecían Thomas Detry, Sergio García, David Puig y Cameron Smith, mientras que Jon Rahm arrancaba con más problemas de los previstos y se veía obligado a remar desde atrás.

La clasificación comenzó a tomar forma en los siguientes días con Hatton consolidándose en cabeza gracias a una regularidad que muy pocos pudieron igualar. El inglés fue ampliando su ventaja mientras Thomas Detry se convertía en su principal perseguidor. Al mismo tiempo, Rahm protagonizaba una de las reacciones más destacadas del campeonato. Tras un estreno discreto, el vasco encontró sensaciones y empezó a escalar posiciones con vueltas bajo par que lo devolvieron a la pelea por el título ante el entusiasmo de los aficionados.

El torneo llegó al fin de semana completamente abierto. Sergio García seguía demostrando su extraordinaria relación con Valderrama y se mantenía entre los mejores, mientras que Talor Gooch, Cameron Smith y Scott Vincent continuaban al acecho. La tercera jornada dejó además algunos de los momentos más espectaculares de la semana. Lucas Herbert logró un hoyo en uno y Dustin Johnson firmó la mejor vuelta del campeonato con una tarjeta de 64 golpes que incluyó otro ace y lo metió de lleno en la lucha por los puestos de honor.

Con Hatton liderando y Rahm lanzado tras varias rondas de gran nivel, la jornada decisiva reunió todos los ingredientes para un desenlace emocionante. El español firmó uno de los mejores recorridos del domingo y llegó a meter presión al líder en el tramo final, acompañado por un público volcado con cada uno de sus golpes. Sin embargo, el inglés mantuvo la calma en los momentos decisivos y respondió con birdies fundamentales en la recta final para conservar la ventaja y asegurar la victoria con once golpes bajo par.

Imagen de la competición. Alfonso de Herrán.

Rahm terminó segundo tras completar una remontada que le permitió pasar de un inicio complicado a pelear por el triunfo hasta los últimos hoyos. Abraham Ancer concluyó tercero después de una semana muy sólida, mientras que Sergio García volvió a confirmar su idilio con Valderrama finalizando cuarto. También destacó el papel de David Puig, que logró cerrar el torneo entre los mejores clasificados y reforzó la presencia española en la zona alta de la tabla.

La alegría fue doble para Legion XIII. El equipo liderado por Rahm consiguió remontar la desventaja con la que arrancó el último día para conquistar también la clasificación colectiva. El rendimiento conjunto de Hatton y Rahm resultó decisivo para superar a 4Aces GC y completar un fin de semana prácticamente perfecto.

Más allá de los resultados, el LIV Golf Andalucía volvió a dejar una magnífica imagen organizativa. Durante los cuatro días se registró una gran asistencia de público, con miles de aficionados acompañando a los jugadores en cada recorrido. La oferta de ocio, la música, las zonas para espectadores y el ambiente generado alrededor del torneo contribuyeron a convertir la cita en una auténtica experiencia para los asistentes. En un escenario único como Valderrama, el mejor golf volvió a encontrarse con un público entregado para cerrar una de las semanas más destacadas de la temporada.