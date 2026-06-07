Zverev - Cobolli, tenis hoy en directo: marcador, narración y estadísticas en vivo de la final de Ronald Garros

La comidilla de Roland Garros es si el alemán conseguirá al fin romper el maleficio que tiene con los Grand Slam, en una final en la que parte como gran favorito ante el italiano, que no renuncia a dar la sorpresa y hacer sonar el himno de su país en la Philippe Chatrier medio siglo después.

Sobre el papel, el germano cuenta con mucha ventaja sobre el transalpino, tanto por 'ranking', experiencia y antecedentes, pero también con un incoveniente: su incapacidad para sacar su talento en las grandes finales.

Cobolli, de 24 años, llega más fresco, tras la retirada en semifinales de su compatriota Matteo Arnaldi, sin nada que perder y una ilusión a prueba de bombas, un tenis muy sólido y la ambición de marcar la historia.

No era el italiano que los pronósticos esperaban a estas alturas del torneo, una suerte reservada al número 1 del mundo, Jannik Sinner, pero su eliminación en este Roland Garros sin rumbo prueba que todo es posible para el florentino.