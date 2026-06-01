Los accionistas del Sevilla acusan a Ramos de "engaño" y le exigen 500.000€ y guardar la 'confidencialidad'

Tras el fracaso de la compra del Sevilla, estalla oficialmente la guerra entre Sergio Ramos y sus socios y los accionistas del club. El camero dará esta tarde una rueda de prensa en la capital hispalense que se plantea incendiaria, y la contraparte ha movido ficha.

Los accionistas han enviado una comunicación directa a Ramos y Five Eleven en el que les reclaman al menos 500.000 euros por haber incumplido el pacto alcanzado para la adquisición del club nervionense.

Es una cantidad que se incrementará con otras reclamaciones en concepto de "daños y perjuicios", por alegado fraude y dolo, además de la minuta de los profesionales que han participado en la negociación que ahora naufraga.

Al margen de la cuestión monetaria, está también otra exigencia particularmente relevante a horas de que comparezca Ramos entre gran expectación.

Se le reclama que "cese de inmediato en el incumplimiento de su deber de mantener la absoluta confidencialidad en conexión con la información del Club que ha conocido gracias al acceso a la documentación desvelada para que pudiera hacer la Due Diligence, para lo cual que se firmaron pactos expresos de confidencialidad".

Rueda de prensa

El aviso de los accionistas pone punto final a una extensa explicación de lo sucedido en Sevilla desde que Ramos aterrizara por primera vez decidido a comprar el club en enero.

Es, por tanto, su versión de lo sucedido, mientras el camero prepara sus propias explicaciones.

Según detallan los accionistas, el pasado 26 de enero se suscribió, por parte de dos de los principales grupos de accionistas, a la que se adhirieron posteriormente los otros dos grupos principales, "un acuerdo de venta de hasta el 85% del capital social, por un precio por acción que se pagaría al contado y con obligación de ejecutar posteriormente una ampliación de capital por importe 80 millones de euros, sobre la base de la formalización de una carta de intenciones vinculante con el grupo Five Eleven Capital y Sergio Ramos".

Esa carta de intenciones "se realizó con el convencimiento de que la concurrencia activa de la figura del exjugador del Sevilla FC constituía su aval personalísimo, como así nos aseguraba con vehemencia, para el éxito de la futura transacción; tanto desde el punto de vista del cumplimiento del acuerdo, como para el futuro de la entidad".

Se aprecia aquí la decepción con el jugador. Continúan los accionistas aclarando que, tal y como reveló este periódico, los socios mexicanos del grupo DMI, que apretaron para cambiar esas condiciones y con ello dinamitaron el pacto, "no apareció hasta la penúltima reunión".

"Engaño" por parte de Ramos

Llegamos así hasta el pasado 27 de mayo, cuando todo estalla. "Ramos y sus asesores declararon su expresa voluntad de no cumplir el acuerdo, nos desvelaron que el Grupo DMI era realmente su único inversor, desapareciendo los demás, incluyendo la propia FIVE ELEVEN, cambiaron a los interlocutores y consumaron un planteamiento absolutamente diferente, en forma y fondo, a las condiciones ya cerradas".

"El cambio radical en el perfil del inversor, de naturaleza muy distinta a los anteriores que habían desaparecido, generaba incluso dudas sobre el futuro del patrimonio inmobiliario de la entidad. Un incumplimiento que a todas luces la parte compradora sabía que dinamitaba la operación, pues el acuerdo estaba cerrado meses antes y refrendado públicamente por el propio Sr. Ramos desde el día 11 de mayo".

Por ello no dudan en tachar de "engaño" lo sucedido. "Este engaño, en el que el Sr. Ramos y su entorno nos mantuvo hasta ese mismo día, como conocen todas las personas que tuvieron algún contacto con él, no fue algo sobrevenido, como de manera absurda pretende ahora, estaba preparado desde hace meses, meses de engaño en perjuicio del Sevilla FC, con maquinaciones que se han puesto de manifiesto".

Consideran todo lo sucedido "impropio de una figura tan respetada y relevante en el mundo del fútbol como el Sr. Ramos, y que a priori suponía una garantía para el futuro del Sevilla FC".