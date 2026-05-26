La candidatura de Riquelme no aclara por qué dijo que era dueño del 75% de Cox cuando tiene el 65%

El candidato a la presidencia del Real Madrid envió una misiva a Florentino Pérez en la que figuraba un dato erróneo según los datos de la CNMV.

La candidatura de Enrique Riquelme no aclara los motivos por los que, en la carta enviada a Florentino Pérez el pasado 13 de mayo, el ahora candidato a la presidencia del Real Madrid indicaba que era propietario del 75% de Cox.

Un dato que no se ajusta a la realidad, puesto que en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) aparece reflejado que el presidente de la compañía energética cuenta con el 65,09%.

El porcentaje de propiedad ha sido confirmado por la propia Cox a EL ESPAÑOL, que no ha podido aclarar los motivos por los que en la misiva aparecían diez puntos más. De hecho, han insistido en que el dato válido es el comunicado al regulador.

La carta

En el documento remitido por Riquelme a su rival para pedir un mayor margen de tiempo para celebrar las elecciones, se podía leer exactamente lo siguiente: "Cuento con la capacidad económica y experiencia financiera que requiere el Real Madrid, como se ha demostrado [...] por parte de Cox, compañía de la que soy Presidente Ejecutivo y poseo el 75%".

La candidatura de Enrique Riquelme no ha respondido (al cierre de este texto) a la pregunta de EL ESPAÑOL, que busca aclarar los motivos por los que figura un 75% de propiedad frente a lo comunicado a CNMV.

Se trata de un dato nada baladí para Cox. Junto a Riquelme (65,09%) se encuentran como principales accionistas Amea Energy (3,73%), Velora Investa (5,003%) y Alberto Zardoya (14,11%).

Esto supone que en free float hay tan sólo un 12,01%. Sin embargo, si el porcentaje real fuera del 75%, ese porcentaje para inversores libres sería mucho menor.

Pero no sólo eso. El dato de propiedad es relevante también a la hora de que los socios del Real Madrid conozcan la realidad económica de Riquelme, en un contexto en el que durante su campaña ha reclamado "gobernanza y transparencia".

También era importante ese dato en el momento en el que se envió, puesto que Riquelme todavía no había llevado a cabo la solicitud de su aval para la candidatura del Real Madrid.

Un aval que tuvo que negociar con Andbank, y que se firmó 'in extremis' el pasado sábado por importe de 193 millones de euros.