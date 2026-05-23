Valencia - FC Barcelona, fútbol hoy en directo: resultado, goleadores y estadísticas en vivo del partido de La Liga

Valencia y FC Barcelona cierran el campeonato en Mestalla con un duelo de dinámicas opuestas. Mientras los locales buscan despedir el curso con orgullo ante su afición, los blaugranas llegan con la ambición de asegurar los tres puntos en La Liga.

El partido correspondiente a la jornada 38 de La Liga se disputará este sábado, 23 de mayo, a las 21:00 horas (horario peninsular). El escenario será el histórico Estadio de Mestalla, que espera un lleno absoluto para esta última cita liguera. Los aficionados podrán seguir el encuentro en directo por televisión a través de la plataforma DAZN.

En el plano deportivo, el Valencia llega marcado por las ausencias en defensa, destacando la baja por sanción de Cömert y las lesiones de hombres clave como Gayà y Diakhaby. Por su parte, el Barcelona de Hansi Flick recupera efectivos para la medular, aunque mantiene las dudas de última hora de Lamine Yamal.

El conjunto che apostará por la pólvora de Hugo Duro en punta, mientras que los visitantes confiarán en el olfato goleador de Lewandowski para asaltar un feudo siempre complicado y certificar sus objetivos clasificatorios en este cierre de temporada.