Real Madrid - Oviedo, fútbol hoy en directo: resultado, goleadores y estadísticas en vivo del partido de La Liga

Sin títulos por los que pelear, con la resaca de la rueda de prensa inesperada de Florentino Pérez, y con el recuerdo del incidente que protagonizaron Tchouaméni y Valverde, el Real Madrid se someterá al juicio del Bernabéu durante el choque ante el Oviedo, que acudirá a la cita descendido a Segunda División.

El fútbol, por primera vez en mucho tiempo, pasará a un segundo plano en el estadio del Real Madrid. Los últimos acontecimientos, casi uno detrás de otro, colocarán el foco en la grada, que someterá a juicio a un equipo que perdió definitivamente el título de Liga, el único que podía rescatar matemáticamente, después de perder 2-0 frente al Barcelona la pasada jornada.

El conjunto azulgrana también fue el verdugo del Real Madrid en la final de la Supercopa de España, mientras que el Albacete acabó con los hombres de Álvaro Arbeloa en octavos de final de la Copa del Rey y el Bayern Múnich en los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Ahora, al Real Madrid le quedan tres partidos en su camino por el desierto. Oviedo será el primero y después llegarán el Sevilla y el Athletic. Y el público será quien dicte sentencia al año de su plantilla y dirigentes.