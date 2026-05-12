Rafa Jódar - Learner Tien, tenis hoy en directo: marcador, narración y estadísticas en vivo de octavos del Masters 1.000 de Roma

Rafa Jódar consigue imponerse y pasar a los cuartos de final en un partido lleno de emoción contra el estadounidense.

Rafa Jódar ha conseguido pasar a los cuartos de final tras vencer en dos sets al estadounidense Learner Tien.

De esta manera el español se clasifica por segunda vez consecutiva a unos cuartos de un Masters 1.000 y se consolida dentro del circuito como uno de los máximo referentes para disputar por el campeonato.