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Rafa Jódar - Learner Tien, tenis hoy en directo: marcador, narración y estadísticas en vivo de octavos del Masters 1.000 de Roma
Rafa Jódar consigue imponerse y pasar a los cuartos de final en un partido lleno de emoción contra el estadounidense.
Rafa Jódar ha conseguido pasar a los cuartos de final tras vencer en dos sets al estadounidense Learner Tien.
De esta manera el español se clasifica por segunda vez consecutiva a unos cuartos de un Masters 1.000 y se consolida dentro del circuito como uno de los máximo referentes para disputar por el campeonato.