El choque se disputará hoy, sábado 2 de mayo de 2026, a las 21:00 horas (horario peninsular) en el histórico Estadio El Sadar de Pamplona.

Para quienes sigan el evento desde España, la retransmisión televisiva correrá a cargo de DAZN, aunque también podrá sintonizarse a través de los canales de Movistar Plus+ habilitados para la jornada.

En el plano deportivo, el conjunto dirigido por Hansi Flick llega en una posición de privilegio, liderando la clasificación con 85 puntos y una ventaja de 11 sobre el Real Madrid.