El partido tendrá lugar este viernes, 10 de abril, a las 20:30 horas en el Virtus Segafredo Arena, un escenario que promete un ambiente eléctrico para cerrar esta etapa de la competición. Los aficionados podrán seguir todas las acciones en directo a través de Movistar Plus+ (dial 7) y mediante la plataforma de streaming oficial de la competición, EuroLeague TV.

En el plano deportivo, el Barça llega con el objetivo de resarcirse de la ajustada derrota sufrida en su última visita a Bolonia (85-80). La atención estará centrada en el duelo de anotadores entre Kevin Punter, principal referente ofensivo culé, y Carsen Edwards, quien ha liderado el ataque italiano esta temporada.

El equipo de Joan Peñarroya vigilará de cerca el estado físico de Nicolas Laprovittola, pieza clave en la dirección, mientras que la Virtus confiará en la potencia interior de Smailagic y la experiencia de Shengelia para frenar el juego de transición catalán.