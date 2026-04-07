Olympiacos - Real Madrid, Euroliga: hoy en directo: resultado, valoraciones y estadísticas del partido

Olympiacos y Real Madrid se ven las caras en un duelo de gigantes por la jornada 36 de la Euroliga. Ambos equipos, firmes candidatos al título, buscan asegurar su posición en los puestos de ventaja de campo para los playoffs en un choque que promete intensidad física y un altísimo nivel táctico en El Pireo.

El partido se disputa este martes 7 de abril a las 20:15 horas en el emblemático Estadio de la Paz y la Amistad de Atenas. Para los aficionados que no puedan desplazarse a territorio heleno, el encuentro será retransmitido en directo a través de Movistar Plus+ (dial 7) y Movistar Deportes (dial 63), canales que ofrecerán toda la previa y el análisis posterior.

En lo deportivo, el Real Madrid, dirigido por Sergio Scariolo, llega con la ambición de asaltar una de las canchas más complicadas de Europa. El duelo de titanes bajo los aros será clave, enfrentando a Moustapha Fall y Nikola Milutinov contra el récord histórico de tapones y rebotes de Walter Tavares.

En el perímetro, la capacidad anotadora de Sasha Vezenkov, actual líder en valoración del torneo, pondrá a prueba la defensa blanca liderada por Facundo Campazzo y Mario Hezonja. Una victoria madridista certificaría prácticamente su superioridad directa sobre los griegos esta temporada.