🔴 Siga el minuto a minuto del España- Serbia hoy: amistoso internacional en vivo
👀¿Dónde se puede ver hoy en directo el España - Serbia?
Se puede ver en directo por La 1 en España y online para suscriptores en RTVE Play. El partido empieza a las 21:00.
⚽ Esto son las alineaciones del España- Serbia
España: Unai Simón; Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Baena y Oyarzabal
Serbia: Vanja Milinkovic-Savic; Milenkovic, Pavlovic, Terzic; Mimovic, Stankovic, Gudelj, Kostic, Sergei Milinkovic-Savic; Birmancevic y Mitrovic.
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España - Serbia, fútbol hoy en directo | Empieza el partidoo
1' (0-0) ¡¡Empieza el partido!! Ya rueda el balón con el saque de Serbia
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España - Serbia, fútbol hoy en directo | Suenan los himnos nacionales
Con los protagonistas en el césped ya suenan los himnos de cada país. Falta muy poco para que arranque el partido entre España y Serbia
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España - Serbia, fútbol hoy en directo | Vuelven al vestuario
Ya vuelven al vestuario los jugadores para recibir las últimas instrucciones de parte de sus entrenadores. Quedan 10 minutos para que empiece el partido.
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España - Serbia, fútbol hoy en directo | Se pueden introducir hasta 8 cambios
Para este partido amistoso cada equipo va a poder realizar ocho cambios en tres ventanas, permitiendo que se cambie a prácticamente todo el equipo.
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España - Serbia, fútbol hoy en directo | 2 victorias y 1 empate
España y Serbia se han enfrentado en tres ocasiones donde el balance es de dos victorias para los locales y un empate.
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España - Serbia, fútbol hoy en directo | Saltan los jugadores a calentar
Ya salen todos los protagonistas al campo para realizar los ejercicios antes del partido. Quedan menos de 30 minutos para que empiece el encuentro.
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España - Serbia, fútbol hoy en directo | Unai Simón es el elegido
El debate en la portería de la Selección ha estado muy presente pero Luis de la Fuente ha elegido a Unai Simón como titular para este partido, dejando fuera de la convocatoria a Joan García.
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España - Serbia, fútbol hoy en directo | Paunovic viejo conocido de La Liga
El actual entrenador de Serbia estuvo al inicio de la temporada en el banquillo del Real Oviedo, que abandonó tras ser destituido en octubre.
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España - Serbia, fútbol hoy en directo | Rodri titular y capitán
El español vuelve a ser titular en la Selección después de las lesiones que ha sufrido en los dos últimos años y sale como titular y con el brazalete en el capitán.
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España - Serbia, fútbol hoy en directo | Oyarzabal busca seguir su racha
El delantero de la Real Sociedad busca seguir con su gran racha goleadora. Oyarzábal buca su quinto partido seguido marcando con España.
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España - Serbia, fútbol hoy en directo | Partido en La Cerámica
La Cerámica es el estadio elegido por la RFEF para acoger el primer partido amistoso de la Selección, que jugará solo otro partido más antes de el Mundial.
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España - Serbia, fútbol hoy en directo | El árbitro del encuentro
El elegido para arbitrar este partido amistoso es el portugués Luís Godinho, un colegiado de 40 años con un gran historial en competiciones europeas.
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España - Serbia, fútbol hoy en directo | El once de los visitantes
El once titular de Veljko Paunovic para enfrentarse a España: Vanja Milinkovic-Savic; Milenkovic, Pavlovic, Terzic; Mimovic, Stankovic, Gudelj, Kostic, Sergei Milinkovic-Savic; Birmancevic y Mitrovic.
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España - Serbia, fútbol hoy en directo | Alineación de la Selección
Estos son los once elegidos por Luis de la Fuente para jugar el primer amistoso contra Serbia.
👥 El 𝗢𝗡𝗖𝗘 de La Cerámica.#VamosEspaña pic.twitter.com/yMXuzI1XL8— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) March 27, 2026