El anuncio del adiós de Valverde marca inevitablemente las horas previas a una cita que el conjunto bilbaíno encara después de recibir en Montilivi un duro golpe de realidad que ha empujado al vestuario a retomar el mensaje de buscar cuanto antes los 42 puntos que en teoría aseguran la permanencia.

Un discurso lanzado por el presidente, Jon Uriarte, a comienzos de febrero que pareció diluirse tras la serie de victorias en febrero ante los tres últimos clasificados -Levante, Oviedo y Elche- que volvieron a poner a zona europea en el horizonte más cercano.

No obstante la imagen de equipo errático ofrecida en la semifinal de Copa frente a la Real Sociedad repetida en Girona, con el espejismo frente al Barça, han obligado a recalcular la ruta y verbalizar a través delsegundo capitán, Iñigo Lekue, esa meta de sumar cuanto antes los 7 puntos que restarían para los 42.