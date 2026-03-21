El encuentro se disputa este sábado 21 de marzo de 2026 a las 16:15 horas (horario peninsular español). El escenario será el RCDE Stadium, ubicado en Cornellá de Llobregat, donde la afición perica espera ver a su equipo dar un salto definitivo en la clasificación. La retransmisión televisiva en España se podrá seguir en directo a través de DAZN LaLiga y la plataforma Orange TV.

En el aspecto deportivo, el Espanyol llega tras una temporada sólida bajo la dirección de Manolo González, ocupando la octava posición con 37 puntos. Por su parte, el Getafe de Bordalás acecha justo por detrás con 35 puntos, tras haber logrado resultados de mérito recientemente, como su victoria en el Bernabéu hace unas jornadas.