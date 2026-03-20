Este emocionante choque se disputa hoy, viernes 20 de marzo de 2026, a las 21:00 horas (horario peninsular español). El escenario del encuentro será el Estadio de la Cerámica, donde el "Submarino Amarillo" se ha mostrado especialmente sólido esta temporada, logrando un alto porcentaje de los puntos en juego.

Para quienes deseen seguir el partido por televisión en España, la emisión correrá a cargo de DAZN, Movistar La Liga y también se podrá ver en abierto a través de Teledeporte y RTVE Play.

En el apartado deportivo, ambos equipos encaran el "sprint" final del campeonato con objetivos ambiciosos; el Villarreal busca consolidar su racha de victorias en casa para asaltar los puestos de Champions, mientras que la Real Sociedad de Matarazzo necesita sumar de tres para no descolgarse de la pelea por Europa tras una irregular racha como visitante.