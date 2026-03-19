Valencia Basket - FC Barcelona, baloncesto: resultado, valoraciones y estadísticas con la victoria del equipo de Xavi Pascual en la Euroliga

La tela de araña defensiva del Barcelona enredó este jueves al Valencia Basket hasta cambiar por completo su manera habitual de jugar y permitió al equipo de Xavi Pascual, gracias a un triple final de Will Clyburn, sumar un triunfo con el que cortó su racha de cuatro derrotas seguidas en la Euroliga y mejorar sus opciones de clasificarse para la siguiente fase.