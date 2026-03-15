Real Madrid Basket e Hiopos Lleida se ven las caras en el enfrentamiento que forma parte de la jornada 22 de la Liga Endesa. El conjunto blanco quiere aprovechar este duelo para dar continuidad a sus importantes triunfos logrados en la Euroliga (por 93-70 al Bayern de Múnich, por 92-84 a la Virtus de Bolonia y por 96-79 contra el Valencia Basket).

Quiere extender su buen momento el equipo de Sergio Scariolo, que viene de salir victorioso también en la Liga Endesa contra el Dreamland Gran Canaria (80-82). En el campeonato nacional es líder de la fase regular de la Liga Endesa con 19 victorias y 2 derrotas, donde ejerce de vigente campeón

El Real Madrid Basket recibirá a un Hiopos Lleida que ocupa la decimotercera posición de la Liga Endesa, con 8 victorias y 13 derrotas. El conjunto catalán quiere dar la sorpresa y mantener su importante colchón con respecto a los puestos de descenso.