El partido se celebra este jueves 12 de marzo a las 20:45 horas. El escenario del encuentro será el Movistar Arena (Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid). Los aficionados podrán seguir toda la acción en directo a través de Movistar Plus+, principalmente en el canal #Vamos (dial 8 y 50), además de M+ Vamos Bar para establecimientos

En el aspecto deportivo, ambos equipos llegan tras protagonizar una épica semifinal de Copa del Rey hace apenas tres semanas, que se decidió por un ajustado 106-108 a favor de los blancos.

El Real Madrid, liderado por la solvencia de Edy Tavares y la dirección de Campazzo, confía en su fortaleza defensiva para frenar el juego vertical del Valencia de Jean Montero. Los visitantes, por su parte, tratarán de imponer su ritmo anotador, promediando más de 91 puntos por partido, en una de las canchas más complicadas de Europa.