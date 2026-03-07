El partido, correspondiente a la jornada 27 de La Liga, se disputa este sábado 7 de marzo a las 21:00 horas (horario peninsular) en el Estadio de San Mamés. Los aficionados podrán seguir la retransmisión en directo a través de las plataformas habituales de Movistar Plus+ y DAZN.

En el plano deportivo, el conjunto de Ernesto Valverde recupera a una pieza clave como Iñigo Ruiz de Galarreta, aunque mantiene las dudas de Nico Williams y Beñat Prados. Por su parte, el equipo de Hansi Flick llega condicionado por las rotaciones, con la vista puesta en su próximo compromiso de Champions League contra el Newcastle.

Bajo los palos, Joan García se perfila como titular ante la ausencia de Ter Stegen. Históricamente, "La Catedral" ha sido un territorio complicado para los locales en competición liguera, habiendo logrado solo dos victorias en sus últimos diecinueve enfrentamientos directos frente al club catalán.