Con esa mínima ventaja, el cuadro del estadounidense Pellegrino Matarazzo sueñan con poder disputar una final con su público, algo que no logra desde 1988, ya que en la última ocasión en la que luchó por el título, precisamente ante el Athletic en 2020, se jugó a puerta cerrada. Para ello, deberá mantener esa renta en un coliseo que rozará el lleno.

En lo meramente deportivo, será la tercera semifinal consecutiva para la Real tras las perdidas ante el Mallorca y el Real Madrid. Matarazzo no podrá contar con los lesionados Rupérez, Odriozola y Kubo, pero recupera a Orri Óskarsson para la causa tras entrenar este martes junto al resto de sus compañeros.

El derbi vasco le llega al equipo rojiblanco en el mejor momento de la temporada, al menos a nivel de resultados. Desde que cayera en la ida frente al conjunto 'txuri urdin' los de Ernesto Valverde han sumado siete puntos de nueve en Liga y apagando así las alarmas encendidas en un pobrísimo mes de enero.

Bastantes más dudas ha despertado la irregularidad del juego, incluso dentro de un mismo partido, de un Athletic para el que más allá de los puntos en las últimas semanas las mejores noticias le han llegado desde la enfermería.