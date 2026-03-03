Las claves del FC Barcelona - Atlético:
- LaLiga confirma que el Real Madrid supera en 329 millones de euros al Barcelona en el límite salarial
- La Fiscalía investiga el acuerdo del Mónaco y RD del Congo por corrupción: se valora ampliar la denuncia al Barça
- 100 días para el Mundial de Trump: la tensión geopolítica, el cártel y el control migratorio disparan la amenaza de boicot
-
FC Barcelona - Atlético de Madrid |Continúa el asedio
55' (2-0) Zurdazo de Marc Bernal en el borde del área que repele Musso. En el rechace, Raphinha, en fuera de juego, se topó también con el argentino.
-
FC Barcelona - Atlético de Madrid |¡¡Paradón de Musso a Cancelo!!
54' (2-0) ¡¡Ha salvado Juan Musso al Atlético de Madrid!! Qué gran jugada que inició Fermín para Lamine, se marchó el extremo con facilidad de Rugeri y la puso al corazón del área donde Cancelo acabó la jugada, pero se encontró con el argentino.
-
FC Barcelona - Atlético de Madrid |Detuvo Joan García el disparo de Julián
47' (2-0) Error garrafal de Balde en la salida del balón y Julián Álvarez, desde la frontal, armó un disparo que terminó blocando Joan García. Gran ocasión para el Atlético de Madrid.
-
FC Barcelona - Atlético de Madrid |¡¡Coomiienzaa la segunda parte!!
46' (2-0) Ya rueda el balón en el Spotify Camp Nou. La primera posesión de la segunda parte es para el Atlético de Madrid, presionan los azulgranas.
-
FC Barcelona - Atlético de Madrid |¡¡Finaaaal de la primera parte!!
45' (2-0) ¡¡No hay tiempo para más!! Con el gol de Raphinha termina la primera parte. Todo aún por decidir.
-
FC Barcelona - Atlético de Madrid |¡¡¡Goooool de Raphinha!!!
45'+4' (2-0) ¡¡¡Engañó Raphinha a Juan Musso!!! El Barça continúa con su hoja de ruta para remontar la eliminatoria. La mitad del trabajo ya está hecho.
-
FC Barcelona - Atlético de Madrid |¡¡Penalti para el conjunto azulgrana!!
45'+3' (1-0) ¡¡Hay penalti para el Barça!! Zancadilla de Pubill a Pedri en el interior del área y no lo dudó De Burgos Bengoetxea señalando la pena máxima.
-
FC Barcelona - Atlético de Madrid |¡¡La que ha perdonado Lookman!!
45'+2' (1-0) ¡¡A punto de marcar Lookman!! Centro perfecto de Marcos Llorente que remata el nigeriano, pero su cabezazo se ha marchado por muy poco.
-
FC Barcelona - Atlético de Madrid |Tres minutos de añadido
45' (1-0) Ya se han cumplido los 45 minutos reglamentarios, aunque el cuarto árbitro ha levantado el cartelón mostrando tres minutos más de prolongación.
-
FC Barcelona - Atlético de Madrid |¡¡Al palo Griezmann!!
42' (1-0) Levantó el banderín el línea, pero de haber acabado la jugada en gol hubiese sido necesaria la intervención del VAR. Centro de Giuliano y el francés remató completamente solo, pero su disparo fue repelido por el palo.
-
FC Barcelona - Atlético de Madrid |No se entendieron Ferran y Raphinha
39' (1-0) Otra llegada del Barça: pase al hueco de Ferran Torres a Raphinha, pero el balón no llegó a su destinatario y recuperó la zaga rojiblanca.
-
FC Barcelona - Atlético de Madrid |¡¡Ha tenido Raphinha el segundo!!
34' (1-0) Centro muy alto de Cancelo que termina encontrando el remate del capitán azulgrana en el segundo palo, que le ganó la partida a Giuliano, pero el balón se fue muy cerca del poste.
-
FC Barcelona - Atlético de Madrid |¡¡¡Goooool de Marc Bernal!!!
30' (1-0) ¡¡El Barça se adelanta en el marcador y mantiene la fe en remontar la eliminatoria!! Gol del de Berga, del pivote más llegador de La Masia. Gran jugada de Lamine y remacha a gol el canterano. 1-0. ¡Se cree en el Camp Nou!
-
FC Barcelona - Atlético de Madrid |¡¡Ha tenido la más clara Griezmann!!
27' (0-0) La jugada terminó en fuera de juego... para suerte de Griezmann que había perdonado una ocasión clarísima. El francés recibió un centro raso en la frontal del área pequeña, controló y se sacó un zurdazo que acabó en manos de Joan García.
-
FC Barcelona - Atlético de Madrid |Evitó Musso el gol de Lamine
24' (0-0) ¡Qué buena jugada del Barça! En la primera oportunidad que tuvieron para correr lo hicieron y Lamine Yamal terminó la jugada con un disparo lejano que despejó Juan Musso a un lado. Se viene arriba el conjunto azulgrana.
-
FC Barcelona - Atlético de Madrid |Lamine pide ánimos a la afición
22' (0-0) No pudo definir Ferran Torres como quería el centro de Lamine Yamal y el extremo del Barça le ha pedido a la afición que sigan animando en busca de tener el apoyo para abrir el partido.
-
FC Barcelona - Atlético de Madrid |Primera llegada de los rojiblancos
18' (0-0) Centró Lookman para encontrar al argentino en el área azulgrana, pero se le fue el balón a la hora de bajarlo.
-
FC Barcelona - Atlético de Madrid |¡¡La ha tenido Ferran Torres!!
17' (0-0) ¡¡Otra del Barça!! Jugada ensayada con un centro a media altura abierto, al punto de penalti, aclarado para Ferran, que golpea de primeras y el balón se va fuera por muy poco.
-
FC Barcelona - Atlético de Madrid |¡¡A punto de marcar Raphinha!!
13' (0-0) ¡¡Ha vuelto a tener el primer gol del partido el Barça!! Le cayó un rechace al brasileño dentro del área rojiblanca, probando con un derechazo que se estrella en el lateral de la red.
-
FC Barcelona - Atlético de Madrid |¡¡Se lesiona Koundé!!
11' (0-0) Contratiempo para el Barça: se ha lesionado Jules Koundé. No puede seguir el defensa francés, que se ha tirado al terreno de juego pidiendo al banquillo el cambio. Calienta Alejandro Balde.