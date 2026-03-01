El partido se disputa hoy, domingo 1 de marzo de 2026, a las 16:15 horas en el Estadio de Mestalla. Los aficionados podrán seguir el encuentro en directo a través de la señal de Movistar La Liga, además de la narración en vivo por VCF Media Radio.

El arbitraje correrá a cargo de Adrián Cordero Vega.En el plano deportivo, el Valencia de Rubén Baraja llega con las bajas de Dimitri Foulquier y Mouctar Diakhaby, ambos por lesiones musculares, mientras que se mantiene la duda sobre la titularidad del guardameta Julen Agirrezabala, quien acaba de reincorporarse a los entrenamientos.

Por su parte, el Osasuna afronta el choque con la importante ausencia de Aimar Oroz por sanción, además de las bajas por lesión de Enzo Boyomo e Iker Benito. Los rojillos vienen con la moral alta tras su reciente victoria ante el líder, el Real Madrid.