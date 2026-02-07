Este emocionante partido, correspondiente a la jornada 23 de La Liga, se disputa hoy, sábado 7 de febrero de 2026, a las 16:15 horas.

El escenario será el Spotify Camp Nou, que espera una gran entrada para apoyar al líder. Para quienes lo sigan desde casa, la transmisión en directo se realizará a través de Movistar Plus+ (en el canal M+ La Liga TV) y también en la plataforma Orange TV.

En lo deportivo, el Barcelona presenta novedades importantes, destacando la presencia de Marcus Rashford en el once titular junto a Robert Lewandowski.

Por su parte, Jagoba Arrasate intentará frenar la maquinaria culé con un bloque compacto donde Samú Costa será el eje del centro del campo. El arbitraje correrá a cargo de Munuera Montero, con Figueroa Vázquez en el VAR, en un choque donde el Mallorca, uno de los visitantes más correosos, pondrá a prueba el fortín azulgrana.