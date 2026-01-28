Las claves de la última jornada de la Champions League:
Última jornada de la Champions League, en directo | ¡GOOOOOOOL DE RAPHINHA!
68' (3-1) ¡GOOOOOOOOL DEL BARÇA! ¡GOOOOOOOL DE RAPHINHA! Disparo ajustado que cerca está de parar el portero del Copenhague.
Última jornada de la Champions League, en directo | ¡GOOOOOOL DE MBAPPÉ!
59' (3-2) ¡GOOOOOOOOL DEL REAL MADRID! ¡GOOOOOOL DE MBAPPÉ! Disparo ajustado del francés pegado al palo que acaba en el fondo de la red. Sigue con vida el Real Madrid.
Última jornada de la Champions League, en directo | ¡GOOOOOOOOOL DE LAMINE!
60' (2-1) ¡GOOOOOOOOL DEL BARÇA! ¡GOOOOOOL DE LAMINE YAMAL! Le da la vuelta el Barça al marcador y ahora mismo estaría entre los ocho primeros.
Última jornada de la Champions League, en directo | ¡GOOOOOOL DEL BODO!
59' (1-2) ¡GOOOOOOOOL DE HOGH! Sorpresón en el Metropolitano. Marcan los noruegos ante el el Atlético de Madrid que necesitan remontar si quieren tener opciones de top8.
Última jornada de la Champions League, en directo | ¡GOOOOL DEL BENFICA!
54' (3-1) ¡GOOOOOOOL DEL BENFICA! Marca Schjelderup el tercero de los lusos. Disparo al palo corto y Courtois no llega a pararla.
Última jornada de la Champions League, en directo | ¡GOOOOL DEL BAYERN Y LIVERPOOL!
Siguen llegando los goles. Ekitike se suma a la fiesta del Liverpool contra el Qarabag (4-0) y Musiala adelanta al Bayern frente al PSV.
Última jornada de la Champions League, en directo | Llegan más goles
Siguen los goles en la segunda parte. Gelson Martins adelanta a Olympiacos contra el Ajax y Bruno pone el segundo del Pafos contra el Slavia.
Última jornada de la Champions League, en directo | ¡GOOOOL DEL LIVERPOOL!
50' (3-0) Sigue la fiesta del Liverpool contra el Qarabag. Marca Salah para mantener al conjunto red tercero.
Última jornada de la Champions League, en directo | ¡GOOOOOOOL DE LEWANDOWSKI!
47' (1-1) ¡GOOOOOOL DEL BARÇA! Empata Lewandowski. Se la cede Lamine al polaco que remata a portería vacía.
Última jornada de la Champions League, en directo | ¡GOOOOOL DEL TOTTENHAM!
47' (0-1) ¡GOOOOOOL DE KOLO MUANI! Marca el Tottenham contra el Eintracht que deja sexto al Real Madrid en estos momentos.
Última jornada de la Champions League, en directo |¡Comienzan las segundas partes!
Ya están en juego las segundas partes. Necesitan Madrid, Barça y Atlético darle la vueltas a sus situaciones. El Athletic sigue ganando al Sporting.
Última jornada de la Champions League, en directo | Llegamos al descanso
Se acaban los primeros 45 minutos. Estos son los resultados
Ajax 0-0 Olympiacos
Arsenal 3-1 Kairat
Athletic 2-1 Sporting
Atlético 1-1 Bodo Glimt
Barça 0-1 Copenhague
Bayer Leverkusen 2-0- Villarreal
Benfica 2-1 Real Madrid
Dortmund 0-0 Inter
Brujas 2-0 Marsella
Eintracht 0-0 Tottenham
Liverpool 2-0 Qarabag
Manchester City 2-0 Galatasaray
Mónaco 0-0 Juventus
Nápoles 2-1 Chelsea
Pafos 1-1 Slavia Praga
PSG 1-1 Newcastle
PSV 0-0 Bayern Múnich
USG 0-0 Atalanta
Última jornada de la Champions League, en directo | ¡GOOOOOOL DEL BENFICA!
45+4' (2-1) ¡GOOOOOOOL DE PAVLIDIS! Marca el Benfica desde el punto de penalti para ponerse por delante del Real Madrid al borde del descanso.
Última jornada de la Champions League, en directo | ¡GOOOOOOL DEL NÁPOLES
43' (2-1) ¡GOOOOOOOL DEL NÁPOLES! Marca Hojlund el tanto de la remontada para los italianos frente al Chelsea.
Última jornada de la Champions League, en directo | ¡GOOOOOOL DEL ARSENAL!
36' (3-1) ¡GOOOOOL DE MARTINELLI! Sigue ampliando la distancia el Arsenal ante un Kairat que no puede hacer nada más que aguantar el chaparrón.
Última jornada de la Champions League, en directo | ¡GOOOOOOL DEL BODO!
34' (1-1) ¡GOOOOOL DE FREDRIK! Sorpresa en el Metropolitano. Empata el Bodo ante un Atlético de Madrid que necesita ganar para ser top8.
Última jornada de la Champions League, en directo | ¡GOOOOOOOL DEL BENFICA!
34' (1-1) ¡GOOOOOOOL DEL BENFICA! Se resbala Asencio que se equivoca, Pavlidis la pone al segundo palo y Schjelderup la manda al fondo de la red de cabeza.
Última jornada de la Champions League, en directo | ¡GOOOOOL DEL LEVERKUSEN!
36' (2-0) ¡GOOOOOOL DE TILMAN! Segundo del Leverkusen ante un Villarreal que no levanta cabeza.
Última jornada de la Champions League, en directo | ¡GOOOOOL DEL NÁPOLES!
33' (1-1) ¡GOOOOOOL DE VERGARA! Empata el Nápoles contra el Chelsea. Tanto vital para los italianos que necesitan ganar para tener opciones de ir al playoff.
Última jornada de la Champions League, en directo | ¡GOOOOOOOOOOOOL DE MBAPPÉ!
30' (0-1) ¡GOOOOOOOOOOL DEL REAL MADRID! ¡GOOOOOOOL DE MBAPPÉ! Centro de Asencio al segundo palo y Mbappé cabecea ante la pasividad de la defensa.