El Real Madrid cayó este miércoles en Lisboa (4-2) ante el Benfica de José Mourinho, una derrota que le deja fuera del top ocho de la Liga de Campeones, mientras que los portugueses, con un gol heroico del portero Trubin en el tiempo de prolongación, logran entrar entre los 24 primeros.
El conjunto encarnado fue justo vencedor, ya que tuvo más ocasiones y logró desordenar a un Madrid que no mostró una buena versión en Portugal.
Benfica - Real Madrid, Champions League: resumen, goleadores y estadísticas con la derrota de los de Arbeloa
Los blancos cayeron con una mala imagen en Portugal y tendrá que jugar los play-offs.
