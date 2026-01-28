El Real Madrid cayó este miércoles en Lisboa (4-2) ante el Benfica de José Mourinho, una derrota que le deja fuera del top ocho de la Liga de Campeones, mientras que los portugueses, con un gol heroico del portero Trubin en el tiempo de prolongación, logran entrar entre los 24 primeros.



El conjunto encarnado fue justo vencedor, ya que tuvo más ocasiones y logró desordenar a un Madrid que no mostró una buena versión en Portugal.