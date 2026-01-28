El Athletic Club ha quedado eliminado de la Liga de Campeones tras perder por 2-3 en San Mamés frente al Sporting de Portugal en la última jornada de la fase liga de la máxima competición continental.

El equipo rojiblanco no pudo conservar tras el descanso la la ventaja de 2-1 que consiguió en la primera parte, y que le hubiera dado el pase al 'play-off', gracias a los tantos de Sancet (m.3) y Guruzeta (m.28) que sirvieron para superar el marcado por el visitante Diomande (m.12).

Tras el descanso Francisco Trincao (m.62) logró el empate y, ya volcado en busca de la victoria que necesitaba para seguir adelante, encajó el 2-3 en el 94 en un disparo ajustado de Alisson.