Tras encadenar cinco triunfos consecutivos en la Euroliga, el último de ellos una exhibición ofensiva ante el Armani Milán (106-77), el equipo de Sergio Scariolo afronta lo que el propio técnico ha definido como el reto ante el "mejor equipo del momento": el Mónaco.

La jornada 24 presenta un duelo directo por la zona alta de la tabla, con ambos conjuntos empatados a 15 victorias y con el liderato a tiro de piedra.

Los blancos, invictos en lo que va de enero, fían sus opciones a su imbatibilidad como locales (11-1 en casa) y a una defensa que ha dado un paso adelante, permitiendo promedios muy bajos en los últimos choques.