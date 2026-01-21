Galatasaray y Atlético de Madrid empataron (1-1) en el partido de Liga de campeones que enfrentó a ambos en el estadio Ali Sami Yen de Estambul.
En el minuto 4 Giuliano remató de cabeza a la red un centro de Ruggeri desde la izquierda (0-1). En el 20, Llorente metió en propia meta el balón, en un intento fallido de despeje, tras un centro de Sallai.
En la segunda mitad no se movió el marcador. El empate deja en el aire la posibilidad del Atlético, que suma 13 puntos, de entrar entre los ocho primeros de la fase de Liga de la máxima competición europea. Queda un partido, el que disputará en el Metropolitano ante el Bodo Glimt noruego.
Galatasaray - Atlético de Madrid, Champions League: goleadores y estadísticas con el empate de los de SImeone
El gol de Giuliano en la primera mitad no fue suficiente para que los colchoneros sumaran tres puntos importantes para estar en el top8.
