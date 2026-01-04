Las claves del Real Madrid 100 - 105 Barça:
- El Barça asalta la cancha del líder con un espectacular Laprovittola y se lleva El Clásico ante el Real Madrid
-
¡Hasta aquí El Clásico de baloncesto!
Cerramos esta retransmisión en directo del partido entre el Real Madrid y el FC Barcelona de baloncesto. Los culés se llevan la victoria del Movistar Arena y le infligen la primera derrota a los blancos en casa en esta competición desde marzo de 2024. El equipo de Scariolo sigue líder y el Barça coge oxígeno en la tabla. ¡Muchas gracias y hasta la próxima!
-
Real Madrid - Barça, El Clásico en directo | Los culés reducen la diferencia
Con esta victoria en El Clásico, el Barça reduce la diferencia con el Real Madrid en la clasificación de la Liga Endesa. Los blancos siguen siendo líderes en solitario con un balance de 12-2, mientras que ahora el Barcelona registra un 14-4.
-
Real Madrid - Barça, El Clásico en directo | Adiós a la racha del Real Madrid
Los blancos arrancan este 2026 con una derrota en casa en la Liga Endesa. Esto supone el fin a una increíble racha, porque el Real Madrid no perdía en esta competición como local desde el 31 marzo de 2024, cuando cayó antre el Baxi Manresa.
-
Real Madrid - Barça, El Clásico en directo | ¡Victoria para el Barça!
(100-105) | ¡Se termina el partido y el Barça asalta el Movistar Arena! Los culés se llevan El Clásico después de un último cuarto espectacular de Laprovittola. El Real Madrid sigue líder de la Liga Endesa, pero después de un 2025 invicto en casa en la competición regular, arranca el 2026 con una derrota como local.
-
Real Madrid - Barça, El Clásico en directo | Se resisten los blancos
4º 8:00 (95-101) | No se va a dar por vencido el Real Madrid antes de tiempo en este encuentro. El 2+1 de Mario Hezonja y su triple posterior reduce las diferencias y mantiene vivos a los de Scariolo. El triple de Parra, eso sí, reduce el apretón de los blancos.
-
Real Madrid - Barça, El Clásico en directo | El Barça se despega
4º 6:00 (89-96) | Se echa ahora Laprovittola al Barça a sus espaldas en el momento clave del encuentro. Los puntos del argentino y el triple de Satoransky impulsan a los culés en este tramo final y Scariolo tiene que pedir tiempo muerto.
-
Real Madrid - Barça, El Clásico en directo | Se estira el Barça
4º 4:00 (85-86) | Nadie se despega en el marcador. El triple de Laprovittola puso el 82-84 para el Barça, pero acto seguido sacó Lyles petróleo de una acción casi perdida en la última décima con un 2+1.
-
Real Madrid - Barça, El Clásico en directo | Máxima igualdad
4º - 2:00 (80-79) | ¡Ya está en marcha el cuarto definitivo! La igualdad sigue marcando este tramo del encuentro, aunque el Real Madrid vuelve a tomar la delantera con la canasta de Deck.
-
Real Madrid - Barça, El Clásico en directo | Final del tercer cuarto
3º - 10:00 (75-77) | ¡Se termina el tercer cuarto en el Movistar Arena! Todo por decidir para el último cuarto que va a ser de infarto. El triple de Laprovittola volvió a poner por delante a los culés, y Maledon no pudo acertar en la última acción de este parcial. Máxima igualdad para los 10 minutos finales.
-
Real Madrid - Barça, El Clásico en directo | Aprieta el acelerador el Real Madrid
3º - 8:00 (72-68) | Momento importante del partido porque ahora es el Real Madrid el que está pisando el acelerador para tratar de distanciarse en el marcador. Tanto, que Xavi Pascual ha estado listo para detectar el momento del encuentro y pedir tiempo muerto.
-
Real Madrid - Barça, El Clásico en directo | El Barça y los triples
3º 6:00 (65-66) | No baja el ritmo el Barça desde el exterior. Se puso por delante de nuevo el Real Madrid con la canasta de Llull, pero los triples de Cale, Punter y Satoransky ampliaron de nuevo la renta para los culés. En este partido gobernado por los triples, Tavares resiste con 10 puntos como hombre clave en los blancos.
-
Real Madrid - Barça, El Clásico en directo | El Real Madrid, a flote
3º - 4:00 (57-57) | ¡Reacciona el Real Madrid con un triple de Abalde para el 57-55 que pone por delante a los blancos de nuevo después de mucho tiempo! La acción de Punter, sin embargo, iguala de nuevo el choque.
-
Real Madrid - Barça, El Clásico en directo | Gran ritmo en la segunda parte
3º - 2:00 (52-53) | Intercambio de goles en el inicio de la segunda parte. El triple de Llull puso el 47-48 para dejar al Madrid a un punto solo, pero la acción de 2+1 de Myles Cale lo contrarrestó.
-
Real Madrid - Barça, El Clásico en directo | ¡Arranca la segunda parte!
3º (44-48) | ¡Comienza la segunda mitad en el Movistar Arena! El Barça entra a este tramo del partido con 4 puntos de ventaja sobre el Real Madrid, y habrá que ver cómo encajan los equipos las instrucciones de sus respectivos entrenadores.
Y @23Llull llegó al Clásico 🍊⚪@RMBaloncesto #LigaEndesaxDAZN 🏀 pic.twitter.com/AuW0Nb3H4C— DAZN España (@DAZN_ES) January 4, 2026
-
Real Madrid - Barça, El Clásico en directo | Las claves de Scariolo
Valora también Sergio Scariolo cómo está yendo el partido hasta el momento: "Debemos estar más atentos en los balones sueltos y en los rebotes largos".
-
Real Madrid - Barça, El Clásico en directo | Las claves de Xavi Pascual
Habla Xavi Pascual, el entrenador del Barcelona, antes de arrancar la segunda parte: "Hemos hecho muchas cosas bien y nos hemos podido ir al descanso con más ventaja".
-
Real Madrid - Barça, El Clásico en directo | Final de la primera parte
2º - 10:00 (44-48) | ¡Se termina la primera parte en el Movistar Arena! El Barça se marcha por delante al descanso después de una gran primera mitad, sobre todo gracias a sus triples. Sin embargo, el resultado es ajustado gracias a dos triples del Real Madrid, uno de Campazzo y otro más de Llull, en el tramo final del segundo cuarto.
-
Real Madrid - Barça, El Clásico en directo | Máxima renta del Barça
2º 8:00 (36-46) | No consigue el Real Madrid encontrar la manera de frenar el ataque del Barcelona en esta primera parte. Llega la máxima renta de los culés (36-46) en el partido con la canasta de Parra.
-
Real Madrid - Barça, El Clásico en directo | Se enciende el Movistar Arena
2º 6:00 (36-40) | Polémica técnica para Maledon que enciende al público. El jugador del Real Madrid realizó una gran penetración para anotar de dos y sacó el dedo índice para señalar a alguien en dirección a la grada. Los colegiados lo han interpretado como un desafío y han señalado una técnica. Tuvo que parar el partido Scariolo porque el Barcelona se marchaba.
-
Real Madrid - Barça, El Clásico en directo | Se estiran los de Pascual
2º 4:00 (30-35) | Sigue enchufado el Barça con los triples en este segundo cuarto. Juani Marcos se estrena ahora desde el perímetro para aumentar la ventaja de los culés en el segundo parcial.