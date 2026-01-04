Cerramos esta retransmisión en directo del partido entre el Real Madrid y el FC Barcelona de baloncesto. Los culés se llevan la victoria del Movistar Arena y le infligen la primera derrota a los blancos en casa en esta competición desde marzo de 2024. El equipo de Scariolo sigue líder y el Barça coge oxígeno en la tabla. ¡Muchas gracias y hasta la próxima!