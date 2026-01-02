El Barça afronta este partido ante el Casademont Zaragoza como uno de los grandes focos de la jornada 13 de Liga Endesa. Los de Xavi Pascual quieren empezar 2026 con una victoria en casa que consolide su posición en la parte alta de la tabla y refuerce sus opciones de ser cabeza de serie en la próxima Copa del Rey, después de cerrar el año con un exigente calendario y algunas derrotas en la Euroliga y ACB.

Zaragoza, por su parte, busca dar la sorpresa fuera de casa y mejorar su pobre balance en liga. Los precedentes entre ambos favorecen al Barça, que históricamente ha dominado el enfrentamiento directo, aunque en los últimos choques ha habido resultados ajustados e incluso victorias aragonesas.

El partido se disputa a las 20:00 en el Palau y se podrá ver en DAZN, ofreciendo un reto importante para el conjunto visitante.