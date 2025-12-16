El Barça lleva semanas creciendo y qué mejor que un equipo anárquico y peligroso como el Paris para someter a prueba al nuevo Barça de Pascual. No es el Paris del pasado año, el de Splitter o Shorts, pero sigue teniendo peligros como ese Hifi capaz de anotar más de 18 puntos por noche.

Las dudas del partido en los franceses están en Lamar Stevens, Ismael Bako y Derek Willis, aunque es posible que los tres estén disponibles para Tabellini.

En el Barça hay dos bajas, las conocidas de Juan Núñez y Nicolás Laprovittola, y tres dudas, Shengelia, que no jugó el pasado domingo en Manresa, Joel Parra, que se fracturó la nariz ante el Olympiacos, y Jan Vesely que se torció el tobillo en el partido ante el BAXI.