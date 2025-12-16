Publicada
Las claves del Guadalajara - Barcelona:

Christenen salva al Barça del desastre ante el Guadalajara y guía a los azulgranas a los octavos de la Copa del Rey

  3. Guadalajara - Barça, Copa del Rey | ¡Final del partido!

    90+3' (0-2) ¡No hay tiempo para más! Se acaba el partido con victoria del Barça gracias a los goles de Christensen y Rashford en los últimos minutos.

  4. Guadalajara - Barça, Copa del Rey | ¡GOOOOOL DEL BARÇA!

    90' (0-2) ¡GOOOOOOL DEL BARÇA! ¡GOOOOOL DE RASHFORD! Pase al hueco de Lamine y el inglés anota a portería vacía tras regatear a Vicente. Los de Flick estarán en octavos de final.

  5. Guadalajara - Barça, Copa del Rey | Más cambios

    85' (0-1) Más cambios en el Barça. Se marcha Christensen, el goleador de la noche, y entra en su lugar Gerard Martín.

  6. Guadalajara - Barça, Copa del Rey | ¡Gran parada de Ter Stegen!

    80' (0-1) ¡Buena parada del germano! Latigazo potente desde la frontal que atrapa bien el portero del Barça.

  7. Guadalajara - Barça, Copa del Rey | ¡GOOOOOOL DEL BARÇA!

    77' (0-1) ¡GOOOOOOL DEL BARÇA! ¡GOOOOOL DE CHRISTENSEN! La pone De Jong al segundo palo y el cabezazo del danés toca el cuerpo de un defensa y desvía la trayectoria para que el balón acabe en el fondo de la red.

  8. Guadalajara - Barça, Copa del Rey | Cambia las piezas Flick

    75' (0-0) Doble cambio en el Barça. Entran en el terreno de juego Pedri y Koundé y se marchan Casadó y Roony. 

  9. Guadalajara - Barça, Copa del Rey | ¡Salva Christensen!

    70' (0-0) ¡Providencial Christensen! Corte perfecto del danés cuando Cañizo estaba listo para rematar dentro del área pequeña.

  10. Guadalajara - Barça, Copa del Rey | Calientan Pedri y Ferran

    68' (0-0) No encuentra los huecos el Barça y ya están calentando Pedri y Ferran Torres. Va a necesitar Flick poner a sus mejores hombres para intentar derribar el muro del Guadalajara.

  11. Guadalajara - Barça, Copa del Rey | Doble cambio en los locales

    62' (0-0) Primeros cambios en el Guadalajara. Se marchan Ramírez, Borja Díaz y Moreno para que entren en su lugar Gallardo, Calvo y Caropitche.

    En el Barça se marcha Torrents y entra Alejandro Balde.

  12. Guadalajara - Barça, Copa del Rey | ¡Otra parada de Vicente!

    52' (0-0) ¡Vuelve a salvar Dani Vicente al Guadalajara! Pie magistral al remate a bocajarro de Rashford. Ya le ha negado dos goles al inglés en apenas cinco minutos.

  13. Guadalajara - Barça, Copa del Rey | ¡Perdona Rashford!

    48' (0-0) ¡La ha tenido el Barça! Gran balón interior de Roony y Rashford falla en el mano a mano. Gran pie de Vicente para evitar el gol azulgrana.

  14. Guadalajara - Barça, Copa del Rey | ¡Comienza la segunda parte!

    46' (0-0) Se reanuda el juego en Guadalajara. Mueve el banquilllo Flick que da entrada a Cubarsí en lugar de Bernal.

  15. Guadalajara - Barça, Copa del Rey | ¡Final de la primera parte!

    45+1' (0-0) ¡No hay tiempo para más! Se acaba la primera parte en Guadalajara. Aguantan los locales a un Barça que ha crecido en los últimos minutos. No está contento Flick.

  16. Guadalajara - Barça, Copa del Rey | Perdona Eric

    44' (0-0) Nueva acción de peligro del Barça. Centro medido de Lamine y Eric García, completamente solo, cabecea muy flojo a las manos de Vicente. Midió mal el salto el central azulgrana.

    Eric García se lamenta de una acción contra el Guadalajara.

    Eric García se lamenta de una acción contra el Guadalajara. Cristina Villarino

  17. Guadalajara - Barça, Copa del Rey | Lamine, trabado

    37' (0-0) Otra falta sobre Lamine Yamal en zona de tres cuartos. No hay opción a que el canterano desborde.

    Lamine Yamal, durante el partido contra el Guadalajara.

    Lamine Yamal, durante el partido contra el Guadalajara. Cristina Villarino

  18. Guadalajara - Barça, Copa del Rey | ¡Cerca Fermín!

    30' (0-0) ¡Casi marca Fermín! Latigazo desde fuera del área que pasa rozando la escuadra. Ve también la amarilla Marc Bernal tras una dura entrada a Cañizo.

  19. Guadalajara - Barça, Copa del Rey | Sin ocasiones

    28' (0-0) No está teniendo facilidades el Barça. El Guadalajara aguanta el tipo y está plantando cara con su intensidad en cada acción.

  20. Guadalajara - Barça, Copa del Rey | Casi marca Rashford

    20' (0-0) Primer disparo entre palos del Barça. Falta direca de Rashford que atrapa en dos tiempos Dani Vicente.