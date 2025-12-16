Las claves del Guadalajara - Barcelona:
- Christenen salva al Barça del desastre ante el Guadalajara y guía a los azulgranas a los octavos de la Copa del Rey
-
Guadalajara - Barça, Copa del Rey | ¡Gracias por acompañarnos!
Aquí ponemos punto final a la retransmisión minuto a minuto del partido entre el Guadalajar y el Barça ¡Gracias por acompañarnos!
-
Guadalajara - Barça, Copa del Rey | La crónica
Aquí os dejamos la crónica del partido entre el Guadalajara y el Barça.
-
Guadalajara - Barça, Copa del Rey | ¡Final del partido!
90+3' (0-2) ¡No hay tiempo para más! Se acaba el partido con victoria del Barça gracias a los goles de Christensen y Rashford en los últimos minutos.
-
Guadalajara - Barça, Copa del Rey | ¡GOOOOOL DEL BARÇA!
90' (0-2) ¡GOOOOOOL DEL BARÇA! ¡GOOOOOL DE RASHFORD! Pase al hueco de Lamine y el inglés anota a portería vacía tras regatear a Vicente. Los de Flick estarán en octavos de final.
-
Guadalajara - Barça, Copa del Rey | Más cambios
85' (0-1) Más cambios en el Barça. Se marcha Christensen, el goleador de la noche, y entra en su lugar Gerard Martín.
-
Guadalajara - Barça, Copa del Rey | ¡Gran parada de Ter Stegen!
80' (0-1) ¡Buena parada del germano! Latigazo potente desde la frontal que atrapa bien el portero del Barça.
-
Guadalajara - Barça, Copa del Rey | ¡GOOOOOOL DEL BARÇA!
77' (0-1) ¡GOOOOOOL DEL BARÇA! ¡GOOOOOL DE CHRISTENSEN! La pone De Jong al segundo palo y el cabezazo del danés toca el cuerpo de un defensa y desvía la trayectoria para que el balón acabe en el fondo de la red.
-
Guadalajara - Barça, Copa del Rey | Cambia las piezas Flick
75' (0-0) Doble cambio en el Barça. Entran en el terreno de juego Pedri y Koundé y se marchan Casadó y Roony.
-
Guadalajara - Barça, Copa del Rey | ¡Salva Christensen!
70' (0-0) ¡Providencial Christensen! Corte perfecto del danés cuando Cañizo estaba listo para rematar dentro del área pequeña.
-
Guadalajara - Barça, Copa del Rey | Calientan Pedri y Ferran
68' (0-0) No encuentra los huecos el Barça y ya están calentando Pedri y Ferran Torres. Va a necesitar Flick poner a sus mejores hombres para intentar derribar el muro del Guadalajara.
-
Guadalajara - Barça, Copa del Rey | Doble cambio en los locales
62' (0-0) Primeros cambios en el Guadalajara. Se marchan Ramírez, Borja Díaz y Moreno para que entren en su lugar Gallardo, Calvo y Caropitche.
En el Barça se marcha Torrents y entra Alejandro Balde.
-
Guadalajara - Barça, Copa del Rey | ¡Otra parada de Vicente!
52' (0-0) ¡Vuelve a salvar Dani Vicente al Guadalajara! Pie magistral al remate a bocajarro de Rashford. Ya le ha negado dos goles al inglés en apenas cinco minutos.
-
Guadalajara - Barça, Copa del Rey | ¡Perdona Rashford!
48' (0-0) ¡La ha tenido el Barça! Gran balón interior de Roony y Rashford falla en el mano a mano. Gran pie de Vicente para evitar el gol azulgrana.
-
Guadalajara - Barça, Copa del Rey | ¡Comienza la segunda parte!
46' (0-0) Se reanuda el juego en Guadalajara. Mueve el banquilllo Flick que da entrada a Cubarsí en lugar de Bernal.
-
Guadalajara - Barça, Copa del Rey | ¡Final de la primera parte!
45+1' (0-0) ¡No hay tiempo para más! Se acaba la primera parte en Guadalajara. Aguantan los locales a un Barça que ha crecido en los últimos minutos. No está contento Flick.
-
Guadalajara - Barça, Copa del Rey | Perdona Eric
44' (0-0) Nueva acción de peligro del Barça. Centro medido de Lamine y Eric García, completamente solo, cabecea muy flojo a las manos de Vicente. Midió mal el salto el central azulgrana.
-
Guadalajara - Barça, Copa del Rey | Lamine, trabado
37' (0-0) Otra falta sobre Lamine Yamal en zona de tres cuartos. No hay opción a que el canterano desborde.
-
Guadalajara - Barça, Copa del Rey | ¡Cerca Fermín!
30' (0-0) ¡Casi marca Fermín! Latigazo desde fuera del área que pasa rozando la escuadra. Ve también la amarilla Marc Bernal tras una dura entrada a Cañizo.
-
Guadalajara - Barça, Copa del Rey | Sin ocasiones
28' (0-0) No está teniendo facilidades el Barça. El Guadalajara aguanta el tipo y está plantando cara con su intensidad en cada acción.
-
Guadalajara - Barça, Copa del Rey | Casi marca Rashford
20' (0-0) Primer disparo entre palos del Barça. Falta direca de Rashford que atrapa en dos tiempos Dani Vicente.