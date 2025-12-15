La San Silvestre Vallecana cuelga el cartel de 'Sold Out': agotados los 42.000 dorsales de la popular y la internacional

Salida de la San Silvestre Vallecana con el Santiago Bernabéu de fondo

La Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana ha vuelto a demostrar su poder de convocatoria un año más.

A más de quince días para despedir el año, la carrera más emblemática del 31 de diciembre ha colgado el cartel de completo tras agotarse la totalidad de sus dorsales: 40.000 plazas en la prueba popular y 2.000 en la carrera internacional.

Un dato que confirma, una edición más, el enorme tirón de una cita que trasciende lo puramente deportivo y se ha convertido en un ritual colectivo para miles de corredores.

Todo listo

Con las inscripciones ya cerradas, Madrid se prepara para vivir una nueva Vallecana en la que volverán a mezclarse el atletismo de élite, la participación masiva y el ambiente festivo que caracteriza a la prueba.

El recorrido, de norte a sur de la capital, volverá a ser escenario de historias personales, retos deportivos y despedidas simbólicas del año en un 10K que reúne a corredores de todos los perfiles.

Carlos González Perandones, CEO de Nationale-Nederlanden España, y Frank Eijsink, CEO Insurance International del Grupo NN Nieves Díaz - EL ESPAÑOL

El lleno total se produce varias semanas antes del 31 de diciembre, una circunstancia cada vez más habitual en la Vallecana y que refleja su consolidación como una de las carreras urbanas más demandadas del calendario internacional.

No en vano, la organización celebra ya más de seis décadas de historia, un legado que ha convertido a esta prueba nacida como carrera de barrio en un referente mundial del atletismo popular.

La Vallecana Mini

Tras el cierre de inscripciones de la popular y la internacional, el foco se traslada ahora a la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana Mini by Contigo Energía, que se celebrará este viernes, 20 de diciembre, en el Estadio de Vallehermoso.

La prueba infantil mantiene abiertas sus inscripciones y permitirá que hasta 3.000 niños y niñas, de hasta 16 años, participen en una jornada pensada para fomentar el deporte, el compañerismo y la participación en familia.

La edición de este año se presentó bajo el lema "La carrera de todos", un mensaje que resume el espíritu inclusivo y transversal de la Vallecana.

Durante el acto oficial, celebrado en el Real Teatro del Retiro, se puso en valor la diversidad de historias que confluyen cada 31 de diciembre en las calles de Madrid y que inspiran incluso el diseño de la camiseta que lucirán los corredores.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, destacó entonces la Vallecana como uno de los grandes símbolos de la ciudad y una tradición inseparable de la Navidad madrileña.

También se confirmó la presencia de atletas como Adrián Ben y Carla Gallardo, dos de los nombres propios del atletismo nacional que pondrán el broche deportivo al año.

Con 42.000 dorsales ya asignados, la cuenta atrás está en marcha. La San Silvestre Vallecana volverá a convertir el último día del año en una celebración compartida, donde cada zancada suma a una historia colectiva.