Leanna García (30), la española que necesita financiación para ir a los JJOO: más de 40.000 euros solo en equipamiento

Leanna García tiene una meta clara: competir en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026. Pero su camino no está cubierto de nieve, sino de cifras desorbitadas.

La española de 30 años ha tenido que buscar financiación para cubrir los más de 41.000 euros que le cuesta solo equiparse. Así ha logrado competir al máximo nivel en la disciplina de monobob, una de las más recientes modalidades del bobsleigh.

Nacida en Ottawa y con raíces en Colmenar Viejo (Madrid), Leanna recibió la nacionalidad española en 2024 y se convirtió en la primera mujer en representar a España en este deporte.

Desde entonces, su esfuerzo no se mide solo en horas de entrenamiento, sino también en costes económicos que la empujan al límite.

Un deporte muy caro

El presupuesto para competir en monobob impresiona: 30.000 euros en el trineo, 10.000 euros en cuchillas, un chaleco de kevlar de 270 euros, calzado especializado de 385 euros y un casco de 750 euros.

Todo suma 41.405 euros, según los cálculos de la Federación Española de Deportes de Hielo. Y eso sin contar los gastos de viaje, manutención ni alojamiento.

Cada componente tiene una función crucial. Las cuchillas, por ejemplo, deben ser lijadas a mano durante cuatro horas antes de cada competición, un trabajo que Leanna realiza personalmente.

El acero está regulado por la Federación Internacional y es específico para esta disciplina. El trineo, de dos metros y 200 kilos de peso, ha sido cedido a Leanna a través de un programa especial de la Federación Internacional para países con recursos limitados.

De Madrid a Noruega

En más de una ocasión, Leanna ha tenido que transportar su equipamiento en furgoneta, recorriendo casi 3.000 kilómetros entre Madrid y Noruega.

Lo hace sin equipo logístico ni mecánicos. Ella misma se encarga de cargar, revisar y mantener todo el material con el que compite.

En el Mundial en Lake Placid (EE.UU.), en marzo de 2026, usó unas cuchillas nuevas financiadas por la RFEDH, que duplican el precio habitual y alcanzan los 10.000 euros.

Además, para prevenir quemaduras por el contacto con el hielo, compite con un chaleco antiabrasión fabricado en Canadá, elaborado con kevlar, el mismo material usado en los chalecos antibalas.

Pocas ayudas

En cuanto a ingresos, la situación es muy distinta. Aunque compita al más alto nivel, una deportista de monobob puede ganar como mucho 10.000 euros en una temporada si logra victorias en todas las carreras de la Copa del Mundo.

En Canadá, los mejores reciben 13.000 euros anuales de sus federaciones, y muchos complementan su carrera con trabajos de verano o patrocinadores personales.

Leanna García, compitiendo en su categoría de bobsleigh

En el filo de los JJOO

A pesar de todos los obstáculos, las opciones de Leanna García para estar en los Juegos de Milán-Cortina son reales. Actualmente se encuentra alrededor del puesto 25 en el ranking internacional, lo que marca el límite clasificatorio.

Sin embargo, al haber un máximo de tres trineos por país, su posición mejora en la práctica, ya que muchos países potentes acumulan varias representantes entre las primeras clasificadas.

Hay unas 25 plazas disponibles para el monobob femenino, con seis reservadas a países sin equipo en doble, como España.

Leanna García

Leanna figura entre las tres mejores candidatas de este grupo, lo que la sitúa en buena posición para lograr el billete olímpico si mantiene sus resultados en las próximas competiciones.

Con el objetivo de seguir sumando puntos y mantenerse en el radar de la Federación Internacional, Leanna afronta esta temporada con la presión de rendir en pista... y de financiar cada metro de su descenso.

El sueño olímpico de esta pionera del bobsleigh español no solo se juega sobre el hielo, también se libra fuera de la pista: en presupuestos, rankings, patrocinios y viajes eternos por carretera.

Pero si algo ha demostrado Leanna García es que está dispuesta a llegar tan lejos como haga falta para representar a España en unos Juegos de Invierno por primera vez.