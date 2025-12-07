El MoraBanc Andorra, después del parón obligado por las Ventanas FIBA, visita el domingo (17 horas) al 'nuevo' Barça dirigido por Xavi Pascual.



Joan Plaza, con toda la plantilla disponible, recuperó está semana a sus seis internacionales Shannon Evans II, Stan Okoye, Morris Udeze, Aaron Best, Yves Pons y Artem Pustovyi, pero durante buena parte de la semana pasada y está sólo trabajo con siete jugadores de la primera plantilla: Rafa Luz, 'Chumi' Ortega, Ferran Bassas, Justin McKoy, Kyle Kuric y Rubén Guerrero y el base Aaron Ganal que está jugando más con el segundo equipo de Primera Catalana.

Los blaugranas llegan al partido habiendo perdido sólo un partido con el técnico de Gavà liderando desde el banquillo y fue contra el Anadolu Efes Istanbul en la Euroliga. El resto de encuentros, incluso el último contra el Estrella Roja del viernes, suman triunfos con mucha solvencia a nivel defensivo.