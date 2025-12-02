España -Alemania, en directo la final de la Women's Nations League: resultado y goleadores, en vivo online

La selección española femenina de fútbol buscará conquistar, por segunda vez en dos ediciones, la Nations League, para lo cual contará con el apoyo de casi 70.000 personas en las gradas del estadio Metropolitano, sede del choque definitivo de la final ante Alemania tras haber empatado a cero en la ida en Kaiserslautern.