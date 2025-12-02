Las claves del España - Alemania:
- Aitana Bonmatí sufre una fractura del peroné y se pierde el partido de vuelta de la final de la Nations League
- El polémico empujón del seleccionador alemán a Sonia Bermúdez: tensión en la final de la Nations League
- La España más discreta sobrevive en Alemania y deja la Nations League femenina para la vuelta en el Metropolitano
España - Alemania, en directo |¡¡¡Gooooool de Claudia Pinaaaa!!!
60' (1-0) ¡¡Gooolaaazooo de Claudia Pina!! Qué golpeo se sacó de la manga la jugadora del Barça desde la frontal del área para batir a Berger, quien pudo hacer algo más en el gol. Se adelanta la Selección en el Metropolitano.
España - Alemania, en directo |Ocasión para el combinado alemán
57' (0-0) ¡Ha tenido Cerci el 0-1! La extremo alemana probó desde la frontal y su tiro se marchó alto.
España - Alemania, en directo |Aprieta la selección española
51' (0-0) Este inicio está siendo una continuación del final del primer tiempo: presión tras pérdida asfixiante de España.
España - Alemania, en directo |¡¡Coomiennzaa la segunda parte!!
46' (0-0) Sin cambios en ninguno de los dos equipos se reanuda el partido en el Metropolitano tras el paso por los vestuarios. La primera posesión en este segundo acto es para España.
España - Alemania, en directo |¡¡Perdona Anyomi y descanso!!
45'+2' (0-0) Con el miedo en el cuerpo a la ocasión que acaba de tener Anyomi con un disparo cruzado que se marchó rozando el palo en una jugada aislada se van las jugadoras españolas al descanso. Se mantiene el empate.
España - Alemania, en directo |¡¡Qué ocasión ha tenido Mariona!!
45'+1' (0-0) Paradón de Berger al remate a bocajarro de Caldentey. Cada ocasión de España es aún más clara que la anterior, pero el gol no llega.
España - Alemania, en directo |¡¡Fueraaaa Vicky López!!
45' (0-0) De las mejores ocasiones que ha tenido España en el partido. Vaya zurdazo se sacó la jugadora del Barça, pero el balón se marchó rozando el larguero.
España - Alemania, en directo |Ocasión para Claudia Pina
41' (0-0) Ejecutó la jugadora del Barça la falta en tres cuartos, pero el balón no encontró portería.
España - Alemania, en directo |¡¡La ha tenido Mariona Caldentey!!
37' (0-0) ¡¡Perdona la selección española!! Otro nuevo centro de Claudia Pina que remata de volea conforme le viene Mariona Caldentey estando completamente sola, aunque su disparo se marcha alto.
España - Alemania, en directo |Finalizan las jugadas las españolas
35' (0-0) La Selección no está permitiendo que Alemania contraataque al término de sus jugadas. Aunque no está habiendo acierto de cara a puerta, las jugadas al menos sí se están terminando.
España - Alemania, en directo |Amarilla para Gwinn
33' (0-0) Se llevó por delante la lateral derecho de Alemania a Olga Carmona y la colegiada no duda en amonestarla.
España - Alemania, en directo |Muy segura Cata Coll
29' (0-0) Disparo desde la frontal del área de Jule Brand que bloca Cata Coll. Insiste la selección alemana en busca del gol.
España - Alemania, en directo|Nadie remata el centro de Claudia Pina
28' (0-0) Buena jugada trenzada por el combinado español que termina con el centro de Claudia Pina al corazón del área, pero no había nada que rematara y la zaga alemana despeja el balón.
España - Alemania, en directo|No hay un dominador claro
23' (0-0) Tras unos minutos en los que España ha conseguido transitar y más llegadas, la selección alemana está presionando arriba para dificultar la salida de balón de La Roja.
España - Alemania, en directo|Aprieta la selección germana
19' (0-0) El planteamiento de las teutonas, lejos de ser reactivo, busca poner en apuros la salida de balón de la Selección y por momentos lo está consiguiendo.
España - Alemania, en directo|La primera ocasión de las alemanas
15' (0-0) El primer tiro a puerta para la selección alemana lo ha protagonizado Kett con un tiro lejano, pero blocó sin problemas Cata Coll.
España - Alemania, en directo|Amarilla para Mapi León
13' (0-0) La primera falta del partido se sanciona ya con la tarjeta amarilla. La ha visto Mapi León por hacerle una entrada a Anyomi, quien terminó arrollada.
España - Alemania, en directo|¡¡Se equivocó Vicky López!!
11' (0-0) Se plantó la extrema derecha en el área rival y a pesar de tener opción clara de tiro decidió pasarle el balón a Esther González, aunque la zaga alemana desbarató la ocasión. Tenía que haber tirado Vicky López, aunque la acción estaba invalidada por fuera de juego.
España - Alemania, en directo|El gran cambio en la final
9' (0-0) No tiene nada que ver el inicio de partido que está efectuando la selección española con el arranque que tuvo en el partido de ida disputado en Alemania. Con intensidad, actitud y juego están siendo superando al combinado germano.
España - Alemania, en directo|¡¡Otra para la selección española!!
6' (0-0) Alexia remató un buen centro, pero la guardameta alemana lo detuvo con una buena estirada.