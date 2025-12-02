Las claves del Barcelona - At. Madrid:
- ¿Puede el Atlético ganar al Barça en el Camp Nou? Los motivos de Simeone para romper la maldición de 19 años
- Flick, tras su imagen con Raphinha: "Estoy fuerte para lo que depare la temporada"
- Lamine Yamal y el foco mediático sobre su figura desde los 17: "Presión es sacar adelante una familia, no jugar al fútbol"
-
Barcelona - Atlético de Madrid, en directo |¡¡Finaaal de la primera parte!!
45'+5' (1-1) ¡¡Descanso en el Spotify Camp Nou!! Jugadores a vestuario con empate en el marcador después de que Lewandowski haya fallado un penalti.
-
Barcelona - Atlético de Madrid, en directo |Amarilla para Gerard Martín
45'+2' (1-1) Arrolló el hoy central del Barça a Giuliano Simeone y De Burgos Bengoetxea le sacó la amarilla, aunque desde el banquillo piden la roja.
-
Barcelona - Atlético de Madrid, en directo |Cuatro minutos de añadido
45' (1-1) Ya se han cumplido los 45 minutos reglamentarios, aunque el cuarto árbitro muestra en el cartelón que se añadirán cuatro minutos más.
-
Barcelona - Atlético de Madrid, en directo |Amarilla para Baena
41' (1-1) Amonestado el mediapunta rojiblanco por llegar tarde en un salto y tumbar a Cubarsí. Se duele el central azulgrana, aunque no parece que vayan a entrar las asistencias médicas.
-
Barcelona - Atlético de Madrid, en directo |Otra parada de Oblak
40' (1-1) Tuvo que disparar algo forzado Balde y el balón le salió muy centrado. A las manos de Oblak.
-
Barcelona - Atlético de Madrid, en directo |¡¡Paradón de Oblak!!
38' (1-1) ¡¡Vaya mano ha sacado Oblak para evitar el gol de Lewandowski!! Qué buen centro de Lamine a la cabeza del polaco, pero la reacción del esloveno fue determinante y eso que el balón le botó justo delante.
-
Barcelona - Atlético de Madrid, en directo |¡¡Ha fallado Lewandowski el penalti!!
36' (1-1) ¡¡Fueraaaaa Lewandowski!! Madre mía dónde la ha mandado el polaco. Ejecución muy, muy mala del penalti, a las nubes y eso que había conseguido engañar a Oblak.
-
Barcelona - Atlético de Madrid, en directo |¡¡Penalti a favor del conjunto azulgrana!!
34' (1-1) Zancadilleó Pablo Barrios a Dani Olmo en el interior del área. No lo dudó De Burgos Bengoetxea que inmediatamente señaló el punto de penalti. Los jugadores del Atlético de Madrid protestan.
-
Barcelona - Atlético de Madrid, en directo |Baena pide la expulsión de Joan García
31' (1-1) Balón dividido tras un error de Cubarsí, pero Baena se encontró la salida del portero azulgrana. Pedía una mano, pero De Burgos Bengoetxea dijo que no había nada punible.
-
Barcelona - Atlético de Madrid, en directo |Muy implicado el equipo rojiblanco
30' (1-1) Cómo le ha quitado la pelota Julián Álvarez a Lamine Yamal a orillas del banderín del saque de esquina. En el Atlético de Madrid defienden todos y el extremo español está algo desaparecido en el partido.
-
Barcelona - Atlético de Madrid, en directo |¡¡Goooool de Raphinha!!
25' (1-1) ¡¡Empata el partido el Barça por medio de Raphinha!! Qué pase le metió Pedri al brasileño, quien recorta a Oblak en su salida y con la portería vacía mete el gol del empate a placer.
-
Barcelona - Atlético de Madrid, en directo |¡No llegó nadie del equipo azulgrana!
22' (0-1) Pase atrás de Koundé que se paseó por todo el área pequeña, sin encontrar ningún rematador.
-
Barcelona - Atlético de Madrid, en directo |¡¡Gooooool de Álex Baena!!
19' (0-1) ¡¡Se adelanta el Atlético de Madrid en el Camp Nou!! Revisó la jugada el VAR y se decretó que el jugador rojiblanco no estaba en fuera de juego. ¡¡Los de Simeone se adelantan en el partido!!
-
Barcelona - Atlético de Madrid, en directo |¡Gol anulado a Baena!
18' (0-0) ¡No sube al marcador el gol de Álex Baena! Pase de Nahuel Molina a la espalda de la defensa y con todo el campo por delante el jugador del Atlético de Madrid se plantó frente a Joan García, a quien superó pero el línea levantó el banderín.
-
Barcelona - Atlético de Madrid, en directo |Algo mejor los rojiblancos
17' (0-0) Presiona bien el Atlético la salida del Barça. Le cuesta a los de Flick superar esa primera línea.
-
Barcelona - Atlético de Madrid, en directo |No puede seguir Cardoso
14' (0-0) La primera mala noticia para Simeone: Cardoso no puede seguir. Por lo que ha movido el banquillo el argentino dando entrada a Koke.
-
Barcelona - Atlético de Madrid, en directo |La primera es para Raphinha
9' (0-0) La primera ocasión del conjunto azulgrana la ha protagonizado Raphinha. Zurdazo desde el borde del área del brasileño que se marcha por encima del larguero.
-
Barcelona - Atlético de Madrid, en directo |Se duele Cardoso
6' (0-0) Cardoso se echa al suelo. El estadounidense se toca su rodilla izquierda. Entran las asistencias médicas del Atlético de Madrid tras el golpe que ha sufrido con Dani Olmo.
-
Barcelona - Atlético de Madrid, en directo |Buen inicio de los rojiblancos
2' (0-0) Ha entrado muy valiente al partido el Atlético de Madrid, mientras el Barça espera a que llegue su momento de hacerse con el control del balón.
-
Barcelona - Atlético de Madrid, en directo |¡¡Coomieenza el partido!!
1' (0-0) ¡¡Rueda el balón en el Camp Nou!! La primera posesión del partido es para el Atlético de Madrid, presiona el Barça.