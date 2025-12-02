Publicada
  1. Barcelona - Atlético de Madrid, en directo |¡¡Finaaal de la primera parte!!

    45'+5' (1-1) ¡¡Descanso en el Spotify Camp Nou!! Jugadores a vestuario con empate en el marcador después de que Lewandowski haya fallado un penalti.

  2. Barcelona - Atlético de Madrid, en directo |Amarilla para Gerard Martín

    45'+2' (1-1) Arrolló el hoy central del Barça a Giuliano Simeone y De Burgos Bengoetxea le sacó la amarilla, aunque desde el banquillo piden la roja. 

  3. Barcelona - Atlético de Madrid, en directo |Cuatro minutos de añadido

    45' (1-1) Ya se han cumplido los 45 minutos reglamentarios, aunque el cuarto árbitro muestra en el cartelón que se añadirán cuatro minutos más.

  4. Barcelona - Atlético de Madrid, en directo |Amarilla para Baena

    41' (1-1) Amonestado el mediapunta rojiblanco por llegar tarde en un salto y tumbar a Cubarsí. Se duele el central azulgrana, aunque no parece que vayan a entrar las asistencias médicas.

  5. Barcelona - Atlético de Madrid, en directo |Otra parada de Oblak

    40' (1-1) Tuvo que disparar algo forzado Balde y el balón le salió muy centrado. A las manos de Oblak.

  6. Barcelona - Atlético de Madrid, en directo |¡¡Paradón de Oblak!!

    38' (1-1) ¡¡Vaya mano ha sacado Oblak para evitar el gol de Lewandowski!! Qué buen centro de Lamine a la cabeza del polaco, pero la reacción del esloveno fue determinante y eso que el balón le botó justo delante. 

  7. Barcelona - Atlético de Madrid, en directo |¡¡Ha fallado Lewandowski el penalti!!

    36' (1-1) ¡¡Fueraaaaa Lewandowski!! Madre mía dónde la ha mandado el polaco. Ejecución muy, muy mala del penalti, a las nubes y eso que había conseguido engañar a Oblak.

  8. Barcelona - Atlético de Madrid, en directo |¡¡Penalti a favor del conjunto azulgrana!!

    34' (1-1) Zancadilleó Pablo Barrios a Dani Olmo en el interior del área. No lo dudó De Burgos Bengoetxea que inmediatamente señaló el punto de penalti. Los jugadores del Atlético de Madrid protestan.

  9. Barcelona - Atlético de Madrid, en directo |Baena pide la expulsión de Joan García

    31' (1-1) Balón dividido tras un error de Cubarsí, pero Baena se encontró la salida del portero azulgrana. Pedía una mano, pero De Burgos Bengoetxea dijo que no había nada punible.

  10. Barcelona - Atlético de Madrid, en directo |Muy implicado el equipo rojiblanco

    30' (1-1) Cómo le ha quitado la pelota Julián Álvarez a Lamine Yamal a orillas del banderín del saque de esquina. En el Atlético de Madrid defienden todos y el extremo español está algo desaparecido en el partido.

  11. Barcelona - Atlético de Madrid, en directo |¡¡Goooool de Raphinha!!

    25' (1-1) ¡¡Empata el partido el Barça por medio de Raphinha!! Qué pase le metió Pedri al brasileño, quien recorta a Oblak en su salida y con la portería vacía mete el gol del empate a placer.

    Raphinha recorta a Oblak para marcar el gol del empate.

  12. Barcelona - Atlético de Madrid, en directo |¡No llegó nadie del equipo azulgrana!

    22' (0-1) Pase atrás de Koundé que se paseó por todo el área pequeña, sin encontrar ningún rematador.

  13. Barcelona - Atlético de Madrid, en directo |¡¡Gooooool de Álex Baena!!

    19' (0-1) ¡¡Se adelanta el Atlético de Madrid en el Camp Nou!! Revisó la jugada el VAR y se decretó que el jugador rojiblanco  no estaba en fuera de juego. ¡¡Los de Simeone se adelantan en el partido!!

  14. Barcelona - Atlético de Madrid, en directo |¡Gol anulado a Baena!

    18' (0-0) ¡No sube al marcador el gol de Álex Baena! Pase de Nahuel Molina a la espalda de la defensa y con todo el campo por delante el jugador del Atlético de Madrid se plantó frente a Joan García, a quien superó pero el línea levantó el banderín.

  15. Barcelona - Atlético de Madrid, en directo |Algo mejor los rojiblancos

    17' (0-0) Presiona bien el Atlético la salida del Barça. Le cuesta a los de Flick superar esa primera línea.

  16. Barcelona - Atlético de Madrid, en directo |No puede seguir Cardoso

    14' (0-0) La primera mala noticia para Simeone: Cardoso no puede seguir. Por lo que ha movido el banquillo el argentino dando entrada a Koke.

  17. Barcelona - Atlético de Madrid, en directo |La primera es para Raphinha

    9' (0-0) La primera ocasión del conjunto azulgrana la ha protagonizado Raphinha. Zurdazo desde el borde del área del brasileño que se marcha por encima del larguero.

  18. Barcelona - Atlético de Madrid, en directo |Se duele Cardoso

    6' (0-0) Cardoso se echa al suelo. El estadounidense se toca su rodilla izquierda. Entran las asistencias médicas del Atlético de Madrid tras el golpe que ha sufrido con Dani Olmo.

  19. Barcelona - Atlético de Madrid, en directo |Buen inicio de los rojiblancos

    2' (0-0) Ha entrado muy valiente al partido el Atlético de Madrid, mientras el Barça espera a que llegue su momento de hacerse con el control del balón.

  20. Barcelona - Atlético de Madrid, en directo |¡¡Coomieenza el partido!!

    1' (0-0) ¡¡Rueda el balón en el Camp Nou!! La primera posesión del partido es para el Atlético de Madrid, presiona el Barça.