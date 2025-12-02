Las claves del Barcelona 3-1 At. Madrid:
- El Barça confirma el liderato y pone fin a la racha del Atlético con una exhibición de Pedri
Barcelona - Atlético de Madrid, en directo |La crónica del partido
Un espectáculo venido a menos con el paso de los minutos. El Barça consiguió llevarse un triunfo capital ante el Atlético de Madrid, rival directo en la lucha por el título de La Liga, aunque no despejó las dudas en su juego y volvió a cometer los mismos errores que tanto le condenaron en el pasado.
Barcelona - Atlético de Madrid, en directo |¡¡Finaaaal del partido!!
90'+6' (3-1) ¡¡No hay tiempo para más!! Victoria del Barça ante el Atlético de Madrid, que perdonó en la segunda parte y se vuelve a ir de vacío del Camp Nou.
Barcelona - Atlético de Madrid, en directo |¡¡Goooool de Ferran Torres!!
90'+4' (3-1) ¡¡Sentencia el partido Ferran Torres en el Camp Nou!! Qué gran pase recibió Balde de Rashford y el lateral puso un centro que remachó a portería el 'Tiburón'.
Barcelona - Atlético de Madrid, en directo |¡¡La ha tenido Rashford!!
90'+3' (2-1) Tiró la contra el Barcelona, pero el disparo del inglés se topó con el gran pie de Oblak.
Barcelona - Atlético de Madrid, en directo |¡¡Ha perdonado el empate Griezmann!!
90'+2' (2-1) Qué bien se coló Julián Alvarez dentro del área azulgrana. Quiso dar el pase atrás para el francés, pero no pudo sacar un buen remate. Acción clarísima para el 2-2.
Barcelona - Atlético de Madrid, en directo |Seis minutos de añadido
90'+1' (2-1) Se añaden seis minutos más de añadido en esta recta final del partido.
Barcelona - Atlético de Madrid, en directo |Llega el último cambio de Flick
87' (2-1) Se marcha Lamine, que hoy no ha tenido un buen partido, y en su lugar entra Andreas Christensen.
Barcelona - Atlético de Madrid, en directo |Providencial Joan García
84' (2-1) Clave el portero del Barcelona para sacar la manopla y evitar el remate de Sorloth.
Barcelona - Atlético de Madrid, en directo |¡¡¡La que ha fallado Tiago Almada!!!
79' (2-1) ¡¡Vaya ocasión clarísima ha fallado Tiago Almada!! El argentino recortó a Gerard Martín, a Balde y a Joan García, pero cuando solo tenía que armar el disparo entre los tres palos, mandó el balón fuera de forma incomprensible.
Barcelona - Atlético de Madrid, en directo |¡Otro doble cambio en el Barça!
73' (2-1) Se marchan Pedri y Raphinha, entran Marc Casadó y Dro.
Barcelona - Atlético de Madrid, en directo |¡Fueraaa Lamine Yamal!
69' (2-1) ¡¡La ha tenido Lamine Yamal!! Vaya pérdida de Giménez y el extremo del Barça se plantó en el área, optando por un tiro al palo largo de la portería de Oblak. Sin embargo el disparo se le marchó desviado.
Barcelona - Atlético de Madrid, en directo |Doble cambio en el equipo azulgrana
66' (2-1) Mueve el banquillo Hansi Flick: se marchan Lewandowski y Dani Olmo, entran Rashford y Ferran Torres.
Barcelona - Atlético de Madrid, en directo |¡¡Gooool de Dani Olmo!!
65' (2-1) Tiró la pared Dani Olmo con Lewandowski, llevándose el balón final dentro del área, finalizando con un gran disparo cruzado. Y ojo porque se ha lesionado en la caída.
Barcelona - Atlético de Madrid, en directo |¡Cambio en el equipo rojiblanco!
62' (1-1) Mueve otra vez el banquillo Simeone: se marcha Giuliano Simeone y entra en su lugar Sorloth.
-
57' (1-1) Qué buena jugada del Barça donde Dani Olmo le metió un gran pase a Raphinha, quien centró para que Lewandowski marcara en boca de gol, aunque no llegó el polaco.
-
53' (1-1) De un área a otra, vaya ocasión ha desperdiciado el Atlético de Madrid. Pase atrás de Julián Alvarez para su compatriota, pero su golpeo en su llegada al área azulgrana se fue muy desviado.
-
52' (1-1) Vaya jugadón ha protagonizado Lamine, quien se ha ido abriendo paso entre la defensa rojiblanca para asistir a Raphinha y plantarse ante Oblak, pero su disparo cruzado se marchó desviado.
-
49' (1-1) El paso por los vestuarios ha bajado las pulsaciones a los jugadores de ambos equipos y ahora el control del balón es mayor por parte de los dos.
-
46' (1-1) ¡¡Arranca la segunda parte en el Camp Nou!! La primera posesión es para el Barça, cabe recordar que ha hecho un cambio Simeone en el descanso.