Cómo España cambió la vida de Luka Dončić: el origen oculto del genio que domina la NBA

La etapa de Luka Dončić en el Real Madrid lo moldeó como líder y como persona antes de dar el salto a la NBA. Reuters

Luka Dončić nació el 28 de febrero de 1999 en Liubliana, Eslovenia. Hijo de un exjugador profesional y entrenador, Saša Dončić, y de una madre exmodelo y bailarina, Mirjam Poterbin, el baloncesto formó parte de su vida desde muy pequeño. Su padre le transmitió la pasión por el deporte, su madre lo acompañó y protegió tras el divorcio cuando él era niño.



A los 10 años comenzó a jugar en las categorías inferiores del club local Union Olimpija. Muy pronto, su talento llamó la atención más allá de las fronteras de Eslovenia: sus actuaciones en torneos internacionales lo revelaron como un diamante en bruto con visión, técnica y una madurez inusual para su edad.

Formación en España: la cantera que moldeó a Luka Dončić

En 2012, con apenas 13 años, Dončić dio el salto decisivo: firmó con la cantera del Real Madrid. Ese traslado supuso dejar su país y su familia para ingresar en uno de los programas juveniles con más prestigio de Europa.

La influencia española en el juego de Luka Dončić lo convirtió en un jugador versátil, táctico y dominante. Instagram @lukadoncic

Esa etapa en España fue clave: un contexto de alta exigencia, disciplina en los entrenamientos, competencia con jugadores mayores y una formación técnica y táctica rigurosa lo moldearon como jugador y también como persona. Esa base serviría luego, y sirve, como cimiento de su éxito profesional.

De Europa a la NBA: consagración y estrellato mundial de Luka Dončić

Con la camiseta del Real Madrid, Dončić dejó una huella imborrable. Participó en más de 200 partidos con el club y logró siete títulos en su paso por Europa, incluidos campeonato de liga, Copas del Rey y la prestigiosa EuroLeague 2018, en la que fue nombrado MVP y parte del mejor quinteto.



Ese mismo año dio el salto a la NBA: en el draft de 2018 fue elegido en la tercera posición y enviado a Dallas Mavericks. Desde su arribo a Estados Unidos no tardó en demostrar que su talento no se limitaba a Europa: sus números, visión de juego, versatilidad y carisma lo convirtieron rápidamente en una superestrella global.

Con los Mavericks, y más recientemente con el cambio de equipo a Los Angeles Lakers en 2025, Dončić no ha dejado de romper récords personales. Su estilo, mezcla de talento natural, inteligencia táctica y capacidad para decidir partidos, lo sitúan como uno de los jugadores más completos del mundo actual.

Vida personal, familia y amor de Luka Dončić: el hombre detrás del número 7

La historia familiar de Luka combina sacrificios, apoyo y un fuerte vínculo emocional. Tras el divorcio de sus padres, su madre se convirtió en su sostén, acompañándolo en cada paso: desde Eslovenia hasta Madrid, y luego a Estados Unidos cuando su carrera estalló.



Actualmente, su relación sentimental más duradera es con Anamaria Goltes, una modelo e influencer eslovena con quien se comprometió en julio de 2023. La pareja mantiene una relación estable desde 2016, y en diciembre de 2023 le dieron la bienvenida a su primera hija, Gabriela Dončić.

El vínculo entre Luka Dončić y su hija Gabriela: el rol de padre transformó su vida fuera de la cancha. Instagram @lukadoncic

La historia de Luka Dončić es más que la de un talento excepcional: es la de un chico que dejó su hogar muy joven, abrazó la oportunidad de aprender en la exigente cantera del Real Madrid, y con disciplina y personalidad convirtió esos cimientos en un imperio de éxitos, tanto en Europa como en la NBA.



Al mismo tiempo, supo preservar lo esencial: su familia, sus valores y su primer amor. Hoy, con trofeos, récords y una hija que lo ancla a sus orígenes, Luka representa la fusión perfecta entre ambición y raíces. Y su historia sigue escribiéndose.